住警器幫大忙阻火災 淡水消防隊籲加裝

2019-10-23 19:25 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區鄧公路住警器發揮功效，即時阻止了一場火災發生，淡水消防隊呼籲民眾，加裝住宅警報器重要性。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區鄧公路30巷昨(22)日發生一起火警通報案件，民眾家中的廚房烹煮食物，但人卻外出，所幸住警器發揮功效，即時阻止了一場火災發生，這也與日前鶯歌火警造成死亡事件的情況類似，因此，淡水消防隊呼籲民眾，加裝住宅警報器重要性。

淡水消防分隊表示，這一起案件是民眾家中的廚房烹煮食物，但人卻外出，所造成的通報案件，屋主事後才發現自己瓦斯爐沒有關，造成鍋底乾燒，鄰居報案才得以化解。

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淡水消防分隊長陳瑞宏表示，這一棟是三層樓的別墅，屋主煮了綠豆湯後就直接外出，造成燒焦產生大量的煙霧，引發住宅警報器，警鈴大作，鄰居發現後立即通報消防隊，阻止火災發生，而這也與日前鶯歌火警造成死亡事件的情況類似，因此消防隊也呼籲民眾，加裝住宅警報器的重要性。

鄧公里長與住戶一起裝設的住警器，市議員蔡錦賢日前也捐增大量的住警器提供使用，就是希望一起防範火災。

消防隊表示，住警器可在火警初期發出警報聲，讓屋內人即時查覺、及時採取應變，建議每一居室都應安裝，才能全面防護住家安全。若民眾有大量需求，也可以自行購買合格的住警器，以保住家安全。