汐止火車站環境亂 地方批台鐵拖延又卸責

2019-10-23 19:26 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止火車站沿線的遊民、環境髒亂等問題，引起不少民怨，汐止區公所開協調會，地方不滿鐵路局一拖再拖又卸責。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止火車站沿線的遊民、環境髒亂等問題，引起不少民怨，只是責任一直沒辦法釐清，造成問題沒人管，汐止區公所也邀集相關單位就市容整頓逐一釐清權責，今(23)日開協調會，進度還是緩慢，也讓地方不滿鐵路局一拖再拖又卸責。

禮門里長李朝發說，上次開會就說過火車站秀峰路廣場後方閒置空地雜草過長、垃圾難清理髒亂不堪，但過了一個月還是沒改善。

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信望里長楊順德則說，開會鐵路局都說要研議或是等高層指示，這樣一直拖又卸責，不然，下次請副局長來開，不然沒有結果。

立委黃國昌服務處助理黃聖璟指出，這是汐止的門面，環境衛生及遊民問題，都要趕快改善。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，新的汐止火車站很先進很漂亮，不過，鐵路局的觀念卻還留在以前舊式的觀念，改建到現在已經幾年了，我們現在卻還在討論說權責劃分在那裡，收錢是台鐵，取締卻要地方分局，鐵路局的觀念就是說管的部分只有我的站務跟列車，才會十幾年過去搞成現在的模樣，造成現在管理上的疏失。

市議員白珮茹服務處秘書周文靜指出，會議上列的事項，希望相關單位能夠儘快的核定完成，服務處這邊會持續關心進度。

市議員廖先翔服務處主任吳敏菖則指出，遊民問題從汐止火車站再到汐科火車站，而由區長主持的這個會議，大家可以慢慢的針對汐止的市容，每個月都要有進度，而不是說下次開還是一樣的問題。

市議員周雅玲服務處主任林三吉也說，一年前就提出的無障礙設施，還有前陣子砍樹問題，到現在也沒進度，認為台鐵的作法就是有權無責，希望各單位儘快做好釐清權責，把問題都解決。

汐止區長陳健民表示，台鐵在汐止站區沿線的各廣場相關的設施，第二次來做一個責任釐清會議，目前就是說第一次開會的討論項目，台鐵還在做一些研議，未來包括台鐵、公所等各單位都會來做一些處置，一定會有進度的。