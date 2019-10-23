新店溪遊記 15組當地人自製在地月曆

2019-10-23 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



2019新店溪遊記今年以「忄店誌」地方品牌月曆為主題，由15組新店在地人親自挖掘主題、製作月曆，將在10月26日上午10點到晚上8點，在碧潭風景區東岸廣場展示，當天也將搭配舞台展演、街頭表演及創藝市集攤位。

新店溪遊記是由新北市文化局、新店區公所主辦執行，企畫單位不完美工作室創辦人吳俊毅表示，新店溪遊記初衷就是讓大家更認識在地文史，從原本大家只知道新店的碧潭及5個捷運站周邊，約只是新店的一成，到開拓其他90％的未知。

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過去新店溪遊記已經製作過地圖、社區圖鑑及攝影、職人誌及桌遊等，由當地人組隊，並選定題材、實地探訪挖掘，把當地特色融入，今年則以月曆為主題，共有15組在地人參與。

為了反開發而成立的小城社區發展協會今年是第一年參與新店溪遊記，他們今年以「小城生態鳥事多」為主題，每月挑選一種社區觀察得到的鳥類，如喜鵲、大冠鷲等，並由社區居民親手繪製。協會成員唐翊航說，社區有250種動植物和4千人生活在一起，社區內有不少生態高手，還會帶大家夜間觀察。

另一組越南新住民翁玉鳳、謝家燕、陳麗嬌，和台灣人黃意雯、沈建明則以「新店異國美食」為主題，每月分享一道越南經典美食，黃意雯說，除了想推廣在地越南料理店家，也想讓大家更認識越南飲食文化。