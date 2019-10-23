活化空間增體健設施 萬里長輩相揪動健康
2019-10-23 19:27觀天下 記者廖品涵／萬里報導
萬里區社區中大型公園不多，大多都是穿插在社區、民宅中的小公園，為此中幅里與北基里在市議員廖先翔協助下，在小公園與綠地中增設了體健設施，現在長輩可以到住家附近與好友相揪一起動一動，簡單的運動讓身心都更健康。
中幅里長何寶嬛說，里內大部分的綠地就是在社區中的小公園，而近來在市議員廖先翔的的協助之下，社區中的綠地增設了許多的體健設施，在中幅社區的入口意象旁綠地中，本來有一座年久失修的溜滑梯，現在重新整理煥然一新，長輩也都會揪一揪來使用器材動一動。
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北基里長鄧月嬌指出，因為位在山區，長輩們多半是在住家附近活動，為了兼顧老人家的身體健康與肌耐力訓練，也向議員提出建議，希望將北基公園旁的空地增設運動設施，讓長輩們面對著開闊的山巒美景運動，身心都跟著開闊起來。
市議員廖先翔表示，體建設施完工後，也過來中幅與北基公園，跟著長輩一起動一動，試試看設備器材是不是符合長輩運動設計需求，鼓勵大家要多多出來戶外運動使用，滑步、手部運動、扭扭腰也抬抬手臂，簡單的幾個運動大家一起來，有趣又可以促進健康。
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