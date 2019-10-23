新店胡璉故居紀念館揭牌 展出多項戰役文物

2019-10-23 19:27 觀天下 記者張芳琪／新店報導



胡璉故居紀念館舉行揭牌典禮，前總統馬英九特別出席參與，並在胡璉將軍孫子胡敏越的陪同下，參訪故居和展出文物。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 新店的胡璉故居紀念館，今(23)日舉行揭牌典禮及古寧頭戰役七十週年紀念活動，前總統馬英九特別出席參與，並在胡璉將軍孫子胡敏越的陪同下，參訪故居和展出文物，緬懷英勇犧牲的烈士。

適逢古寧頭戰役屆滿七十週年，胡璉故居紀念館暨研究中心舉辦揭牌典禮暨紀念活動，除了介紹當時戰役的英勇奮鬥，伯玉合唱團也演唱國家、國旗歌等多首愛國歌曲，表達對犧牲國軍英靈的追悼，而這個故居紀念館從面臨訴訟到被列為歷史建築，如今能整理妥當對外開放，讓身為胡璉將軍孫子的胡敏越相當有感觸。

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在活動中，前總統馬英九也特別出席參與，並一同為胡璉故居紀念館揭牌，隨後進入館中參觀，細細聽述胡璉將軍的事蹟簡報和文物介紹，他表示胡璉將軍將一生奉獻給國家，尤其是古寧頭一戰更是影響深遠。

胡璉故居紀念館在揭牌之後，將正式對外開放，固定每週二到週六的上午十點到下午四點開放參觀，館長桂天希望藉由館內文物的展出，喚起民眾的愛國心，以及一同緬懷英勇犧牲的烈士。

目前胡璉故居一樓部分，開放客廳、餐廳及書房可供參觀，包括當時的傢具、用品等等，大多都保持得相當良好。

另外，蒐藏展出的文物多為民國30年代到50年代抗日戰爭時期的國軍用品，以及金門時期的文件檔案，還有多件為胡璉將軍過壽時的書法作品等等，歡迎民眾在開放時間，前往參觀了解這位胡璉大將軍以及過往的戰役事蹟。