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右轉道設機車停等區 三芝民眾無所適從

2019-10-23 19:28觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝區淡金路二段也就是三芝國中大門前路口機車停等區，為此，市議員陳偉杰要求改善。...
三芝區淡金路二段也就是三芝國中大門前路口機車停等區，為此，市議員陳偉杰要求改善。 圖／紅樹林有線電視提供
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三芝區淡金路二段也就是三芝國中大門前路口，往石門方向車道右轉車道前卻設有機車停等區，如此一來，右轉燈亮起時汽車常常被機車擋住而無法右轉，為此，市議員陳偉杰要求改善，經研議先行塗銷機車停等區，並將停止線往前方挪移三米，改善問題。

市議員陳偉杰表示，接獲民眾陳情後，先過來這個路口看過，是三芝區熱鬧的區域，郵局、市場、商店甚至是美食名店都在這附近，用路人相當多，考量到從市區出來要右轉中正路一段的需求大，因此就算是紅燈管制，右轉的綠色指示燈號還是會亮起，偏偏機車停等區又只在右側，機車騎士想騰出車道讓後車右轉也無處可去，因此要盡快協助改善。

市議員陳偉杰在會勘中也發現，現在車道停止線的位置，要左轉的車輛不論如何都會壓到分隔島延伸出去的黃色網狀線槽化線，如此一來，這個路口不只是右轉有問題，左轉車更可能因為壓過槽化線而受罰，是需要立即改善的路口。

市府交通局、公所與派出所員警都到場，希望找出不影響交通又能解決這個右轉道設機車停等區的問題，會勘後由交通局提出先行塗銷機車停等區，而後會在一並將停止線往前方挪三米，並在左側直行左轉車道繪製機車停等區，藉此改善右轉道設機車停等區的亂象，也讓機車用路人停等紅燈更安全有保障。

車道機車騎士

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