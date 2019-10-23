北投花浴衣節 時尚浴衣走秀11月3日登場

2019-10-23 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



「2019台北北投花浴衣節」浴衣設計大賞決賽即將在11月3日於新北投溫泉商圈登場，台北市溫泉發展協會今天在商圈展出地方特色料理，還邀請網紅穿上歷年浴衣設計大賞得獎花浴衣走秀、知名歌手來為活動暖身。

台北市溫泉發展協會理事長周水美表示，「浴衣設計大賞」至今已邁入第六年，在市府協力下催生，如今各家溫泉旅館的浴衣已不僅僅是泡湯的傳統服飾，而是蘊含著北投歷史與人文風貌的代表。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

周水美說，每年花浴衣比賽吸引許多國內好手報名，參賽作品也融合時尚設計，呼應商圈不斷創新的精神；今年經過書面審查共選出34名參賽者入圍決賽，入圍作品將於決賽現場由模特兒以實體樣貌展現浴衣之美，將是場令人驚艷萬分的「浴衣時尚秀」。

北市產業發展局副局長王三中表示，市府持續挹注資源輔導新北投商圈，盼能活絡在地商圈發展與觀光，推廣當地獨特的溫泉文化，除結合溫泉資源及在地豐富的人文歷史、美食，同時也串聯周邊特色景點；目前商圈也與日本城市持續進行文化交流，舉辦撞神轎祈福盛典等活動，已是國際知名商圈。