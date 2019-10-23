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北投花浴衣節 時尚浴衣走秀11月3日登場

2019-10-23 17:49聯合報 記者翁浩然／即時報導

「2019台北北投浴衣節」浴衣設計大賞決賽即將在11月3日於新北投溫泉商圈登場，台北市溫泉發展協會今天在商圈展出地方特色料理，還邀請網紅穿上歷年浴衣設計大賞得獎花浴衣走秀、知名歌手來為活動暖身。

台北市溫泉發展協會理事長周水美表示，「浴衣設計大賞」至今已邁入第六年，在市府協力下催生，如今各家溫泉旅館的浴衣已不僅僅是泡湯的傳統服飾，而是蘊含著北投歷史與人文風貌的代表。

周水美說，每年花浴衣比賽吸引許多國內好手報名，參賽作品也融合時尚設計，呼應商圈不斷創新的精神；今年經過書面審查共選出34名參賽者入圍決賽，入圍作品將於決賽現場由模特兒以實體樣貌展現浴衣之美，將是場令人驚艷萬分的「浴衣時尚秀」。

北市產業發展局副局長王三中表示，市府持續挹注資源輔導新北投商圈，盼能活絡在地商圈發展與觀光，推廣當地獨特的溫泉文化，除結合溫泉資源及在地豐富的人文歷史、美食，同時也串聯周邊特色景點；目前商圈也與日本城市持續進行文化交流，舉辦撞神轎祈福盛典等活動，已是國際知名商圈。

台北市溫泉發展協會指出，新北投商圈除11月3日「浴衣設計大賞」可享受視覺盛宴外，還可參加「2019台北溫泉季」系列活動，重溫4年一度的「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」，共同祈求幸福安康，晚間更有眾多知名歌手們接力演出「搖滾北投 星光開唱」演唱會，相關優惠與活動資訊可到協會官網（http://www.taipeisprings.org.tw）、手機下載「IN向北投」App，或到「台北市商業處-我是商Ya人」臉書粉絲團(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。

「2019台北北投花浴衣節」浴衣設計大賞決賽即將在11月3日於新北投溫泉商圈登場...
「2019台北北投花浴衣節」浴衣設計大賞決賽即將在11月3日於新北投溫泉商圈登場，台北市溫泉發展協會今天在商圈展出地方特色料理，還邀請網紅穿上歷年得獎花浴衣走秀為活動暖身。記者翁浩然／攝影
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「2019台北北投花浴衣節」浴衣設計大賞決賽即將在11月3日於新北投溫泉商圈登場...
「2019台北北投花浴衣節」浴衣設計大賞決賽即將在11月3日於新北投溫泉商圈登場，台北市溫泉發展協會今天在商圈展出地方特色料理，還邀請網紅穿上歷年得獎花浴衣走秀為活動暖身。記者翁浩然／攝影
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浴衣溫泉季北投

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