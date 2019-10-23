北投花浴衣節 時尚浴衣走秀11月3日登場
2019-10-23 17:49
聯合報 記者翁浩然
／即時報導
「2019台北北投花浴衣節」浴衣設計大賞決賽即將在11月3日於新北投溫泉商圈登場，台北市溫泉發展協會今天在商圈展出地方特色料理，還邀請網紅穿上歷年浴衣設計大賞得獎花浴衣走秀、知名歌手來為活動暖身。
台北市溫泉發展協會理事長周水美表示，「浴衣設計大賞」至今已邁入第六年，在市府協力下催生，如今各家溫泉旅館的浴衣已不僅僅是泡湯的傳統服飾，而是蘊含著北投歷史與人文風貌的代表。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
周水美說，每年花浴衣比賽吸引許多國內好手報名，參賽作品也融合時尚設計，呼應商圈不斷創新的精神；今年經過書面審查共選出34名參賽者入圍決賽，入圍作品將於決賽現場由模特兒以實體樣貌展現浴衣之美，將是場令人驚艷萬分的「浴衣時尚秀」。
北市產業發展局副局長王三中表示，市府持續挹注資源輔導新北投商圈，盼能活絡在地商圈發展與觀光，推廣當地獨特的溫泉文化，除結合溫泉資源及在地豐富的人文歷史、美食，同時也串聯周邊特色景點；目前商圈也與日本城市持續進行文化交流，舉辦撞神轎祈福盛典等活動，已是國際知名商圈。
台北市溫泉發展協會指出，新北投商圈除11月3日「浴衣設計大賞」可享受視覺盛宴外，還可參加「2019台北溫泉季」系列活動，重溫4年一度的「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」，共同祈求幸福安康，晚間更有眾多知名歌手們接力演出「搖滾北投 星光開唱」演唱會，相關優惠與活動資訊可到協會官網（http://www.taipeisprings.org.tw）、手機下載「IN向北投」App，或到「台北市商業處-我是商Ya人」臉書粉絲團(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。
留言