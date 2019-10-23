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柯文哲：透過防災演練 讓台北車站更安全

2019-10-23 17:50中央社 台北23日電

台北車站特定區聯合防災中心17日揭牌，今天辦防災演練，台北市柯文哲受邀出席。他講評時表示，台北車站是台北市防災最複雜地區，盼透過不斷演練，讓台北車站成為安全所在。

台北車站內台鐵、高鐵、台北捷運、桃園捷運等重要交通幹線，以及4個地下街、微風廣場等9個單位，平均每天有50萬人次進出，在台北車站特定區聯合防災中心揭牌後，舉行實際演練。

演練包括「聯合防災中心設備驗證演練」，項目為單區火災、跨區火災、無差別暴力攻擊，以及「人為實境破壞演練」，項目為未爆彈演練、毒化物演練。

行政院災害防救辦公室主任吳武泰、國土安全辦公室主任黃俊泰、交通部政務次長黃玉霖等人皆出席。

柯文哲講評時表示，出入台北車站人數平均為50萬人次，逢年過節可接近60萬人次，主要活動區都在地下層，以防災眼光看來屬於高風險地區，所以防災與管理要用最高標準進行。

他說，此次演訓部隊包括台北市政府、台鐵、國軍及中央相關單位，演練情境複雜，已交代消防局在下次演練時邀請外界評審委員，紀錄演練過程所遇到的問題，「找出問題才能解決問題」，盼讓台北車站成為安全的地方。

由於柯文哲曾就台北車站特定區聯合防災中心多次與交通部政務次長王國材隔空交鋒，他也特別詢問「怎麼沒見到王國材」，指若王到場，他照樣會電王。

黃玉霖講評時表示，聯合防災中心成立象徵國門安全提升，但演練與狀況預擬是無止境的，必須針對各式各樣情境做進一步規劃與演練，期許所有進駐部門了解台北車站特定區所有空間、動線與設備，才能在災害發生時，做出最快速應變。

台北車站柯文哲北市

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