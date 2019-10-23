新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市政府內竟「韓國瑜凍蒜！」喊聲四起？今下午新北市政府六樓大禮堂由新北市工商婦女聯誼會租借，辦舞蹈及愛心捐發票活動，不料活動卻不斷喊出「韓國瑜凍蒜」，行政中立的市府大樓儼然成為造是場地。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

新北市政府內竟「韓國瑜凍蒜！」喊聲四起？今下午新北市政府六樓大禮堂頻傳出「韓國瑜凍蒜！」呼聲，大到連隔壁都聽得到。新北市工商婦女聯誼會今借新北市政府六樓大禮堂辦舞蹈及愛心捐發票活動，不料活動不斷喊出「韓國瑜凍蒜」，有民眾錄影向市府檢舉涉及行政中立；秘書處人員表示，依規定可沒收保證金2萬元。

今下午2點多，新北市工商婦女聯誼會租借六樓大禮堂，在外就可聽見活動吵雜聲，後來更不斷喊起「韓國瑜凍蒜」，台上ㄧ句、台下跟著一句，隔壁即便關門仍可清楚聽到，新北市政府儼然成為造勢場合。

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有民眾受不了錄影向市府檢舉，新北市秘書處人員證實，確實有收到檢舉，市府秉持行中中立原則，若依「新北市政府行政園區場地使用管理要點」，可沒收該租借團體保證金2萬元，且若1年內再犯，可罰半年不得租借；全案現在還在調查，最後罰則還未底定。