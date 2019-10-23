柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



北市府秘書處媒體事務組目前共14人，但媒事組編制只有4人，其他都是借調或約聘雇，包括副發言人「學姐」黃瀞瑩和戴于文，都是向資訊局與原民會借調，市議員要求應該歸建；台北市長柯文哲今天回擊，行政部門的用人權，很少遇到立法權的直接干預，暗指市議員發言，已經超越三權分立的界線。

國民黨市議員王浩受訪表示，北市府最小局處是台北市原住民委員會，扣掉在區公所的12名原服員，再扣掉技工、工友、司機，實際工作人員僅剩20餘人，又該單位僅2個約聘缺，其中1個還被市府高層借調，讓很多基層感到無奈。

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王浩指出，馬英九、郝龍斌時代的媒事組僅4人，但有少過媒體版面？柯文哲一天到晚亂說話，才養一堆人幫忙善後，少說話多做事，才是正本清源，少說廢話就不用這麼多發言人。

王浩強調，他做行政首長，公務人員任用有標準，市長有用人權沒錯，卻破壞公務人員體制，若北市府沒有歸建，就讓秘書處預算歸零。

國民黨市議員張斯綱也說，柯文哲可能不知道問題在哪，如果媒事組要借調這麼多人，為何不重新組織編制？反而占用其他單位的缺？既然柯文哲重視媒體發言，相關人事編制應該正常化、法制化。