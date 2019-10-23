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鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市議會市政總質詢第2天，市議員陳世榮指出，鶯歌鄰近桃園，包含三鶯線延伸八德，兩市爭取滯洪池、快速道路、自行車道等項目，都需要跟桃園合作。新北市長侯友宜說，他跟桃園市長鄭文燦打電話就會通，雙方都有默契。

陳世榮說，樹林、三峽、鶯歌3區的隔壁就是桃園市，雙方「軌道」一小時生活圈，三鶯線延伸到桃園八德，系統、營運該如何處置；「快速道路」1小時生活圈的大溪沿大漢溪右岸，銜接城林橋65快速道路，兩市如何合作。

侯友宜說，市長跟市長連結不用開會，電話就打了就通，要做之前就有默契，鄭文燦跟他說，三鶯做完接到八德，需新北幫忙做，但預算一起申請，他跟鄭文燦有這樣默契。

侯友宜表示，快速道路部分，他可以跟桃園、公路總局討論這件事情，新北市在4個縣市中間，別人好新北會好，採取包容尊重一起努力，他也會跟鄭市長討論，並向中央爭取。

陳世榮還說，鶯歌鶯桃路東門溪中游經常淹水，桃園八德屬於東門溪上游，目前正在整治，但豪大雨來的時候，瞬間雨量太大，鳳鳴重劃區做滯洪池有需與桃園市合作。

侯友宜說，滯洪池也與鄭市長有默契，一起跟水利署爭取前瞻預算，新北水利局與水利署第十河川局溝通沒有問題。

至於從桃園大溪順著大漢溪左岸，有自行車道一路騎到淡水，境內沿路很多景點，陳世榮表示，車道與陶博館、樹林山佳車站等景點串連不足，必須要改善。

侯友宜表示，這條自行車道過去在鶯歌有瓶頸，現在已經打通，會與鄭市長相約一起走一趟，規劃相關景點，未來會舉辦自行車節，吸引桃園的人來這裡觀光運動，淡水民眾也可以前往享受自行車道。

新北市長侯友宜說，他跟桃園市長鄭文燦打電話就會通，雙方都有默契。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜說，他跟桃園市長鄭文燦打電話就會通，雙方都有默契。記者王敏旭／攝影
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侯友宜自行車

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