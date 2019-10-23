社子島違法棄置有害廢棄物 地主、租用者涉刑責都遭送辦

2019-10-23 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市環保稽查大隊日前於延平北路八段社子島地區查獲遭違法棄置有害廢棄物，最後找到涉違反廢棄物清理法的行為人、土地租用人及地主移送檢警偵辦。圖／環保局提供 分享 facebook 北市環保稽查大隊日前於延平北路八段社子島地區查獲遭違法棄置有害廢棄物，現場還飄散化學藥劑氣味，最後找到涉違反廢棄物清理法的行為人、土地租用人及地主移送檢警偵辦；環保局今天指出，已依法開罰行為人、土地租用人6萬到30萬元，並要求土地承租人2周內依規定清除廢棄物；至於3人涉及刑罰部分已由檢警偵辦，最高可處5年刑責，得併科最高1500萬元罰金。

環保稽查大隊18日22時55分接獲民眾通報社子島地區有刺鼻異味案件，稽查人員到場後查獲發出化學異味的非法堆置廢棄物，並於19日凌晨將呂姓行為人帶往士林分局社子派出所製作筆錄完成備案，同時依違反廢清法第41條第1項規定告發開罰6萬元。

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稽查大隊長顏伶珍表示，稽查人員21日會同保七總隊刑事警察大隊、環保署督察總隊北區環境督察大隊到現場詳細調查，發現廢棄物共有36桶盛裝不明廢液的塑膠桶，以及大量的廢鑽孔電路板、廢裁切電路板、廢電阻元件、廢液晶螢幕等物品，並採樣送環保署環境檢驗所進行檢驗。

顏伶珍指出，檢方隨後也查明地主、行為人與土地租用人關係；由於土地租用人也未處理廢棄物，環保局已同樣依廢清法告發，將開罰6萬到30萬元罰鍰，同時要求土地租用人2周內清除廢棄物；至於行為人、土地租用人及地主涉及廢清法第46條刑罰部分，則由檢警偵辦中。