新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠
2019-10-23 15:52
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴新北市議會接受市政總質詢，民進黨市議員戴瑋姍詢問捷運環狀線通車時間、票券優惠規畫。侯友宜說，10月25日將進行初勘，沒有問題就拚年底營運，也會請交通局研議通車後的優惠。
戴瑋姍表示，過去通車後都是免費試乘一個月，但環狀線是由北捷營運，優惠是否能夠延長。侯友宜說，議員意見都會採納，環狀線通車後委託北捷代辦3年，盈虧新北市負責，會交由捷運局評估，朝延長優惠方向努力。
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侯友宜表示，環狀線預計年底通車，10月25日進行初勘，目前在周遭環境整理，以及降噪處理，一切都按進度前進，萬一初勘有細節要改，會再拖一點點時間，但要尊重專業，同意後就朝年底通車。
新北捷運工程局指出，10月25日的初勘，是由負責興建的台北市捷運工程局、和未來負責營運的台北捷運公司，向台北市政府申請，北市府邀集委員初勘後，預計11月向交通部申請履勘，目標11月底完成履勘，取得許可證後再敲定通車時間。
侯友宜說，環狀線通車後就會有免費優惠，這方面會評估，環狀線是新北境內最重要的一段，會對市民比較好一點，由捷運局招待試乘免費。
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