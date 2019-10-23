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新北中和屈公病明監測期滿 可望解除疫情列管

2019-10-23 15:42聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市中和區爆發本土屈公病疫情3個多月，從最後1例發病迄今已監測25天，衛生局長陳潤秋說，明天如無新增病例，可宣布解除疫情列管，但為求安全，牛埔山國強嶺封鎖區於下周一才會開放，開放前還會發動一次大規模噴消孳清。

台灣今年爆發本土屈公病疫情共21例，包括新北20例、北市1例，其中7月在土城發現第1例，但隨即控制未擴散，屬閃發病例；8月在中和爆發新疫情，此後一發不可收拾，截至9月28日最後1例發病，共累積19例。北市唯一一起病例也和中和有關。而全台境外移入共82例，新北有23例、北市20例、桃園13例最多。

「如果明天未發現社區傳播病例，將宣布解除列管。」新北市衛生疾病管制科長許玉芬說，雖然解除列管在即，但決定於周六日在封鎖管制區內再推動一次大規模噴消孳清，確保安全，再解除牛埔山國強嶺、圓通寺一帶封鎖範圍。依規定屈公病將監測26天。

許玉芬說，今年緬甸屈公病疫情大爆發，中和華新街一帶又是全台最多緬甸華僑居住地，一度被視為高風險區域，但監測發現當地病媒蚊指數偏低，病例也還好，決定把防治重心轉為牛埔山封鎖區。

3個多月來，衛生局、環保局等防疫單位在牛埔山區每周發動噴消孳清，共清理出上萬個貯水容器和超過20噸垃圾，並拉警戒線封鎖上山步道；病例戶外周圍200公尺、戶內50公尺快速噴消孳清；並以里為區塊畫出防疫區定期處理、衛教；也要求各醫療院所提升敏感度，適時通報可疑病例。

新北市中和牛埔山區在屈公病疫情防治期間，拉封鎖線禁止民眾誤闖。圖／新北衛生局提供
新北市中和牛埔山區在屈公病疫情防治期間，拉封鎖線禁止民眾誤闖。圖／新北衛生局提供
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新北市衛生局屈公病疫情防治期間定期噴消孳清。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局屈公病疫情防治期間定期噴消孳清。圖／新北衛生局提供
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疫情衛生局

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