捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



台北捷運近來有意調整票價優惠，打算取消現有的電子票證8折優惠引發各界關注，新北市長侯友宜今在市政總質詢表示，台灣很小，希望交通部成立軌道局，分北中南3區負責建設營運，就不會有票價問題，一次全台灣捷運系統統整好，這比台鐵還有用。

民進黨市議員戴瑋姍說，北捷欲取消電子票證8折，預計年底調整優惠，這是變相漲價，不過新北交通局長在北捷是唯一一席的董事，獨自孤軍奮戰，是否透過買下股權增加在北捷席位，且新北消費力、人數較高。

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侯友宜說，新北反對在沒有配套措施，直接取消8折優惠，不過北捷到現在沒有提案、也沒有共識，他會請鍾局長在11月董事會強烈表態，他也會對外說明，沒配套對新北有很多不公平，交通不一定要賺錢，服務大家為重要目的。

至於董事席次，侯友宜說，新北很多捷運是北捷在經營，確實應該要增加席位，且新北市有4百萬人口，消費力很強，買股權不是唯一的方式，應該要用公平態度來面對，雙方合作會比較好。