桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市長侯友宜今前往新北市議會接受市政總質詢，民進黨新北市議員張維倩說，新北敬老卡是否納入桃機優惠。侯友宜說，朝向可以用480點來去扣點數，但還是希望桃園機捷票價再降10元。