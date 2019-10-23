北北基桃異地還書不成 侯友宜：北市較麻煩
2019-10-23 14:45
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午前往新北市議會接受市政總質詢，民進黨新北市議員張維倩指出，目前新北與台北市、基隆可以「一證借書」，是否能夠「異地還書」。侯友宜說，基隆應該沒有問題，但台北市比較麻煩。
張維倩說，新北圖書館很有品質，北北基可以一證通用的服務，擴大借書對大家都很棒，但現在借書只能回到原來的圖書館還書，是否推動異地還書。
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侯友宜說，異地還書要兩方面來談，目前基隆沒有問題，台北市比較麻煩，但不能怪人家，新北幅員太大台北市可能不方便，基隆在周遭比較沒問題，。
侯友宜指出，現在也跟桃園再談借書一證通用，年底前桃園應該沒有問題，至於台北市還書，像是金山、萬里去借書，要還書比較遠，對台北市負擔比較重，他會跟柯市長說一下，希望能夠就近還書。
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