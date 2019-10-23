可以洗澡了！泰山7493住戶恢復供水
2019-10-23 14:05
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
新北市泰山區明志路因自來水管線爆裂，從10月21日晚間開始進行搶修，並於昨晚11時40分完成修繕工程，附近居民停水超過24小時，管末及地勢較高處的民眾今日11時才恢復供水。
泰山區明志路21日早上9時發生自來管線破裂情況，除了造成明志路、美寧街及和平街大淹水外，明志路及附近居民也從21日起開始停水。台水原先預計修繕工程為1天，並臨時緊急通知受到影響的7493戶居民停水24小時公告，儘管自來水幹管破損搶修工程於昨日晚間11點40分搶修完成。
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但部分住戶因在管線末端或地勢較高處，受到水壓影響恢復供水時間須較長，預計今午11時將可全面恢復正常，但原先設置的9處臨時供水站將等到住戶全面復水後才會撤離。
交通部分，明志路自來水搶修工程路段已在今早6時回填，早上交通仍為單向通車，中午12時後可提供臨時雙向通車，待交通離峰時間，台水將於晚間9點重整刨鋪該段道路瀝青路面，預計明早6時恢復雙向通車。
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