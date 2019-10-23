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原住民團體228公園紮營被罰 控訴北市府歧視

2019-10-23 13:46聯合報 記者楊正海／台北即時報導

為追求原住民轉型正義，原民團體「原轉小教室」在凱達格蘭大道旁的二二八和平紀念公園紮營進行抗爭，卻遭北市府開罰，知名創作歌手巴奈、文化人那布上午與時代力量議員黃郁芬舉行記者會，指稱遭駐警言語羞辱、謾罵，呼籲北市府應停止驅離、歧視他們。

北市公園處則表示，尊重「原轉小教室」表達言論的自由，但在228公園長期紮營，已多次被民眾檢舉，包括在公園內亂堆置物品、烹煮食物，駐警依規定前往勸導，告知已影響到他人使用公園權益，才台北市公園管理自治條例開罰。至於過程中雙方發生言語衝突，駐警言語不當部分，公園處會要求改善。

黃郁芬說，那布、巴奈從凱道被驅離到228公園後，曾與北市府討論如何保障集會遊行，但公園處沒有太多作為，現在連最基本尊重都沒辦法做好，北市界定公園是遊憩功能，但在內的議題表達、裝置等，並沒有影響通行，且公園也可以發表公共議題，現在是民主開放的時代，應落實人權與公共議題的保障，呼籲北市府檢討公園的使用目的。

巴奈上午指稱遭台北市公園處的駐警謾罵驅趕，甚至沒收物品，最後還被開罰單，巴奈說，「我們不是自由民主社會嗎？」原來根本就是倒退，他們仍被歧視。

那布則表示，「整個社會太不認識我們了」，他本來也支持市長柯文哲，但柯原本要拆大巨蛋，現在快蓋好，他能理解駐衛警，「但我仍不會退」。將持續抗爭。

原民團體「原轉小教室」在凱達格蘭大道旁的228和平紀念公園紮營進行抗爭，卻遭北市...
原民團體「原轉小教室」在凱達格蘭大道旁的228和平紀念公園紮營進行抗爭，卻遭北市府開罰，知名創作歌手巴奈、文化人那布上午與時代力量議員黃郁芬舉行記者會，指稱遭駐警言語羞辱、謾罵，呼籲北市府應停止驅離、歧視他們。
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北市時代力量集會遊行

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