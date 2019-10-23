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新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

行政院長蘇貞昌表示，原本七三比的前瞻費用，將由中央全部負責。記者胡瑞玲／攝影
行政院長蘇貞昌表示，原本七三比的前瞻費用，將由中央全部負責。記者胡瑞玲／攝影
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串聯新莊、鶯歌、樹林環河堤外道路工程第3階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」工程，今進行大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮，經濟部水利署將開始進行疏濬及加固堤防基礎工程，之後再由新北市水利局接手興建剩下6.3公里的堤外道路工程，其中，水利局副局長諶錫輝表示，道路經費須8.4億太龐大，盼中央全負責，而蘇也霸氣表示，「這個錢我替新北出了！」

行政院長蘇貞昌今出席大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮，由於新鶯堤外便道工程十分浩大，因此，包含立委蘇巧慧、議員廖宜琨及里長皆出席關心。

現今進行堤外基礎加固工程的「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」工程，因大漢溪河川通洪斷面影響、水理評估、土方回填等問題，延宕9年後，在水利署第十河川局提出堤外道路左側3.5公里養灘及右側疏濬的解決方案後，才舉辦開工典禮。

蘇貞昌表示，大漢溪浮洲橋段在早期大台北防洪計畫中，因疏濬需求配合縮減河寬，如今河寬已縮減為500公尺，但疏濬工作卻因板橋側的早期存在垃圾場遲未進行，導致板橋側形成人工灘地，不但縮限河道，近年還因蘇迪勒颱風沖刷堤防基礎，對新莊、樹林沿岸民眾造成安全威脅。

因此，大漢溪樹林段堤外基礎加固工程一方面是保護左岸堤防基礎，一方面紓解來往交通。待此堤外便道完工後，就能同時解決防洪、交通及環保3大問題，對地方發展及環境改善大有助益。

諶錫輝表示，道路工程部分在申請前瞻經費時，一開始為七三比，總經費預估8.4億十分龐大，希望中央能夠全額負擔，後續的工程新北市府將會努力完成；而道路設計費1800萬則仍舊依七三比，新北負擔540萬。

對此，蘇貞昌回應，要照七三比地方也要出30％，要2億8千萬，他自己當過縣長，知道當家困難，「因此今天告訴新北市民，這個錢我就替新北市出了，也請陳副局長向侯市長報告。」

在水利署進行大漢溪治理解決工程期間，同時新北市府也將規畫6.3公里長的大漢溪樹林段堤外便道設計工作，預計車道寬度14公尺，採雙向1快車道1慢車道設置，道路服務水準C級以上，明年6月將完成設計。

待加固堤防基礎工程完成，確定防洪安全後，新北市府將接續道路工程施工，預計4.5年完成，完工後將能串連堤內既有道路及堤外休憩園區的動線，提高民眾進出高灘地的方便性及設施使用率，並營造當地整體親水環境。

串聯新莊、鶯歌、樹林環河堤外道路工程今進行大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮。...
串聯新莊、鶯歌、樹林環河堤外道路工程今進行大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮。記者胡瑞玲／攝影
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