新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



行政院長蘇貞昌表示，原本七三比的前瞻費用，將由中央全部負責。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

串聯新莊、鶯歌、樹林環河堤外道路工程第3階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」工程，今進行大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮，經濟部水利署將開始進行疏濬及加固堤防基礎工程，之後再由新北市水利局接手興建剩下6.3公里的堤外道路工程，其中，水利局副局長諶錫輝表示，道路經費須8.4億太龐大，盼中央全負責，而蘇也霸氣表示，「這個錢我替新北出了！」

行政院長蘇貞昌今出席大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮，由於新鶯堤外便道工程十分浩大，因此，包含立委蘇巧慧、議員廖宜琨及里長皆出席關心。

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現今進行堤外基礎加固工程的「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」工程，因大漢溪河川通洪斷面影響、水理評估、土方回填等問題，延宕9年後，在水利署第十河川局提出堤外道路左側3.5公里養灘及右側疏濬的解決方案後，才舉辦開工典禮。

蘇貞昌表示，大漢溪浮洲橋段在早期大台北防洪計畫中，因疏濬需求配合縮減河寬，如今河寬已縮減為500公尺，但疏濬工作卻因板橋側的早期存在垃圾場遲未進行，導致板橋側形成人工灘地，不但縮限河道，近年還因蘇迪勒颱風沖刷堤防基礎，對新莊、樹林沿岸民眾造成安全威脅。

因此，大漢溪樹林段堤外基礎加固工程一方面是保護左岸堤防基礎，一方面紓解來往交通。待此堤外便道完工後，就能同時解決防洪、交通及環保3大問題，對地方發展及環境改善大有助益。

諶錫輝表示，道路工程部分在申請前瞻經費時，一開始為七三比，總經費預估8.4億十分龐大，希望中央能夠全額負擔，後續的工程新北市府將會努力完成；而道路設計費1800萬則仍舊依七三比，新北負擔540萬。

對此，蘇貞昌回應，要照七三比地方也要出30％，要2億8千萬，他自己當過縣長，知道當家困難，「因此今天告訴新北市民，這個錢我就替新北市出了，也請陳副局長向侯市長報告。」

在水利署進行大漢溪治理解決工程期間，同時新北市府也將規畫6.3公里長的大漢溪樹林段堤外便道設計工作，預計車道寬度14公尺，採雙向1快車道1慢車道設置，道路服務水準C級以上，明年6月將完成設計。

待加固堤防基礎工程完成，確定防洪安全後，新北市府將接續道路工程施工，預計4.5年完成，完工後將能串連堤內既有道路及堤外休憩園區的動線，提高民眾進出高灘地的方便性及設施使用率，並營造當地整體親水環境。