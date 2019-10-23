議員質疑媒事組人太多 柯文哲回擊：超越三權分立界線
2019-10-23 12:43
聯合報 記者張世杰
／台北即時報導
北市府秘書處媒體事務組目前共14人，台北市議員王浩昨天在市議會質詢指出，媒事組編制只有4人，其他都是借調或約聘雇，包括副發言人「學姐」黃瀞瑩和戴于文，都是向資訊局與原民會借調而來，應該歸建；秘書長薛春明雖然未承諾，但表示會盡量朝議員要求方向思考。
台北市長柯文哲今天上午出席「福星社會住宅新建工程開工典禮」，被議員質疑現在多達3位副發言人，柯文哲一開始先說，現在假新聞太多，沒辦法，總要多點副發言人應付應付，又說他們也沒有多聘人，有功能小組、任務分組，這是蠻自然的事情。
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柯文哲表示，沒有說組織編制硬梆梆、都不能動，通常在現有編制下，做功能小組、任務分組，行政部門的用人權，很少遇到立法權的直接干預，暗指市議員發言，已經超越三權分立的界線。
媒體詢問，此舉是否欺負弱勢局處？柯文哲表示，倒過來想，幾千人的局處、四十人局處，都同樣2位機要，這一聽就不合理，總是要有功能小組、任務分組，按照實際需要調度，這是很正常的事，又不是編制外設立機關多聘人。
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