永福樓舊址仍無房客 議員憂：增加東區蕭條感

2019-10-23 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市東區商圈老店永福樓熄燈，掀起東區蕭條議題，一度傳出有外商將承租，受到市場矚目。不過，北市商業處表示，目前招租已經有對象，消息很多，但沒有進度。對此，台北市議員王鴻薇希望市府能予以協助，讓目前的外觀能「包裝」一下，避免像之前的大巨蛋爛尾樓，增加東區的蕭條感。

對於東區蕭條議題，王鴻薇說，台北市政府也祭出許多振興方式，但幾個月過去，似乎成效有限，最近更有民眾拍照投訴，永福樓夜晚形同廢墟，與附近忠孝東路四段熱鬧街景形成強烈對比。

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王鴻薇說，東區衰退空屋率越來越高，後遺症也慢慢浮現，人潮減少後店家生存困難，如不盡快改善，最後成本只會更高，要求市府正視問題，不要再提一些緩不濟急的方案。

王鴻薇也說，其實調閱這幾年的捷運出入人口就可以看出端倪，捷運忠孝復興站、忠孝敦化站近幾年來都呈現負成長，質詢、記者會已經不知開過多少次，當時就是希望避免經濟擴散，人潮下降進而影響地方發展，這些原本五光十色的精華區，無人維護下，被肆意噴漆塗鴉，斑駁的牆面，漸漸成為治安死角，或是流浪者的聚集地，根本是惡性循環，看到照片永福樓一帶的景象，又能吸引到誰去呢？

商業處證實，因永福樓舊址樓上為住宅，大樓有管委會，仍在招租中。但王鴻薇認為，永福樓的重要醒目，以前 以前經過大巨蛋，覺得大巨蛋是爛尾樓，現在外牆包起來，士林的北藝中心也是一樣，永福樓四標顯著，位於在忠孝東路上，市府不能幫忙「拉皮」美化外觀，但東區到處在招租的蕭條感受，市府應該要處理。商業處表示，未來會設法讓空店，應該維持明亮狀態，另對未來的使用業者，也會盡量給予行政協助。