國防部國家軍事博物館 今通過北市環評

2019-10-23 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



國防部預計在北安路明水路口旁打造國家軍事博物館，開發案今天進入北市環保局環評委員會審查，11名委員過程中提出對樹木移植、交通與噪音可能影響周邊居民與學校等疑慮，開發單位則承諾改善；委員會由最終同意該案通過環評，但一個月內必須回應委員會改善方案。

國防部報告指出，現在的國軍歷史文物館因建築老舊空間狹小， 已無法滿足現代博物館需求，因此規畫搬遷到鄰近故宮博物院、台北市立美術館、七海文化園區、忠烈祠的大直國防專區，新建國家軍事博物館，藉此也能促進觀光產業發展，預計明年開始興建，於民國112年完工。

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國家軍事博物館基地面積約2.7萬平方公尺，未來將新建地下3層、地上7層的建築物，具備休閒、文教功能，建蔽率32.44%，總樓地板面積5.8萬平方公尺，並規畫取得黃金級綠建築、銀級智慧建築等標章；在完工後，基地近北安國中一側也將新增人行步道方便民眾南北通行，不再像現在是封閉狀態。

環評委員陳起鳳表示，開發案規畫移植基地280株喬木，最後卻決定只移回40株，還要另外新植141株樹，不太合常理；另外周邊很多學校，車輛與噪音問題，開發單位應有相關配套，報告中的周邊環境音量似乎大於委員會實地現勘的音量，應再確認量測數值是否有誤。

委員顏秀慧則說，開發單位有安排施工前後多項監測諸如水質、噪音、交通流量等，但空氣品質監測卻評估營運時汙染增量很小不用做，其實每項監測每季才1次且僅維持2年，再加1項經費上應非負擔，且沒實測如何確定增量很小？

委員黃台生質疑，博物館規畫未來地下1樓有計程車停靠區，但要如何確保不會出現民眾與計程車在路邊互等的情況？另外，交通流量只注意北安路與明水路口也不夠，附近的通北街與北安路口車流也不少，未來受影響狀況如何應加強監測。

國防部則回應，新植樹木是考量未來取得綠建築認證所需的植物多樣性，280株喬木中未移回基地的將在桃園一處營區定植；至於音量測量將在確認，至於預防噪音擾民部分，除鄰近學校側圍牆加高外，工程與工程車移動時間將配合學校作息，避開上下學時段，於學校考試等重要活動減少施工強度與音量等。