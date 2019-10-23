三重針對美食外送員加強交通執法 5天開罰22件
2019-10-23 12:16
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
美食外送員與道路安全議題近期備受關注，新北市三重警分局本月18至22日特別針對外送員加強交通執法，5天共計開出違規停車、逆向行駛等22張違規罰單。
警方統計，三重地區10月分至21日截止，共發生6件美食外送員交通事故，肇事時段以中午12時至下午2時、下午4時至傍晚6時的用餐時段最多，因
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外送員搶快造成。
為了防制外送員發生交通事故，三重警分局連續5天執行專案取締，開出22張罰單，包括逆向行駛1件處600至1800元罰款、紅線臨停8件罰300至600元、併排臨停6件罰300至600元、闖紅燈3件罰1800至5400元、未依規定轉彎4件罰600至1800元。
警方呼籲外送員切勿為了搶快違反交通規則，不要騎車滑手機、不依規定禮讓人車、違反號誌標誌標線等交通規則，避免事故一再發生，警方近期還會再規畫勤務加強執法取締。
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