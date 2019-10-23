消權會指消防署阻擋消防法修法 消防署：嚴正駁斥

2019-10-23 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



消防員權益促進協會自去年敬鵬大火造成6名消防員殉職後，便致力於推動消防法修法，可望近期完成，但消權會今召開記者會，指出內政部遊說執政黨推翻立院決議，再提黨團協商以阻擋消防法修法，消防署發布聲明反擊，指出內政部從未阻擋消防修法，駁斥消權會汙衊。

消權會指出，本月14日《消防法》在立法院進行政黨協商，針對增訂消防法第20條之1退避權、第21條之1資訊取得權，以及第27條之1第三方調查權3條法文細節進行討論，翌日消防署致電給時代力量立法委員黃國昌，表示希望立法說明部分可以進行調整，調整結果也經消權會、消防署以及各政黨黨團同意。

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消權會表示，22日他們卻收到時力黨團告知，指出21日收到24日民進黨提出進行黨團協商的通知，消權會隨後便收到內政部的立法說明，其中退避權與第三方調查權兩部分，與14日黨團協商時確認的內容有所不同。

消權會指出，內政部的立法說明中將增訂消防法第20條之1退避權內明定「包含無人待救而入室搶救為危險性救災行動」文字取消，改為「其中可能包含無人待救而入室搶救」；另第27條之1第三方調查權部分則將重傷定義，由「參酌中華民國國家標準CNS 1467有關暫時全失能之定義」更改為「參酌職業安全衛生法施行細則第49條第2項規定」，藉此影響未來子法制定上的走向，使消防署在修法通過後仍有機會鑽法律小漏洞。

消防署上午則發布聲明，對於消權會指控消防署干預立法院修法，駁斥為「毫無根據且不可能發生」，表示內政部長徐國勇非常重視救災安全，對消防法已多次公開表示贊成，目前立法院各黨團對條文文字已有共識且定案，只剩立法理由文字尚待斟酌，由立法院黨政協商中。