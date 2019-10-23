柯文哲出席 萬華福星社會住宅新建工程開工典禮

相關新聞
永福樓舊址仍無房客 議員憂：增加東區蕭條感2019-10-23 12:41
國防部國家軍事博物館 今通過北市環評2019-10-23 12:40
三重針對美食外送員加強交通執法 5天開罰22件2019-10-23 12:16
消權會指消防署阻擋消防法修法 消防署：嚴正駁斥2019-10-23 12:12
綠議員問不分區名單 侯友宜笑問：有我嗎？2019-10-23 11:42
國慶未辦升旗遭洗版 侯友宜向韓粉喊話：我愛你們！2019-10-23 11:29
泰山水管破裂近30小時惹民怨 侯友宜要求水公司負責2019-10-23 11:12
象鼻岩回響／侯友宜：中央不負責 市府和侯友宜負責2019-10-23 11:08
綠議員稱剩侯友宜可救國民黨選情 侯：我沒有這麼偉大2019-10-23 10:53
都審才過 大巨蛋「路型改善」啟動2019-10-23 00:28
五股垃圾山煉鋁廠空汙 勒令停工 將重罰2019-10-23 00:27
百貨、速食店…事業廢棄物代清費 北市明年漲3成2019-10-23 00:19
議員：比總統府還忙？ 北市媒事組遭批人太多2019-10-22 23:25
罰則低 北市大學很「血汗」？ 勞動局：未來會一視同仁2019-10-22 23:22
瑞芳里長以父為名 買百年老屋蓋社區閱覽室2019-10-22 23:10
新北市新門牌 預計年底開始換發2019-10-22 23:08
淡海輕軌第二期工程 「最壞打算不進老街」2019-10-22 22:51
雙溪慈安宮遶境盛會 三港里民好料招待2019-10-22 20:19
新莊昌平里增百格機車位 民免擔憂遭拖吊2019-10-22 20:18
野柳國小即時傳輸螢幕 軟絲復育看得見2019-10-22 20:18
野柳隧道口山壁塌不停 新北議員促搶災復建2019-10-22 20:16
連三年5星級環境認證 三重福利里成觀光景點2019-10-22 20:16
農藥質譜儀檢測挨批延宕？北農：抽檢的比例將增加2019-10-22 19:56
北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶2019-10-22 18:28
電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班2019-10-22 17:59
三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折2019-10-22 17:32
招商1千億、1萬就業機會 侯友宜：已達標2019-10-22 17:06
新北赴韓交流 簽署「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言2019-10-22 16:58
北投觀光醫療因陸客減少 境外占比成長趨緩2019-10-22 16:36
「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人2019-10-22 16:34
哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨2019-10-22 15:57
若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來2019-10-22 15:55
台北市設置外送「機車臨停區」 外送熱點先行試辦2019-10-22 15:53
活化百年老屋 瑞芳里長自掏腰包打造圖書交誼廳2019-10-22 15:17
新北換發門牌 侯友宜：年底開始2019-10-22 15:08
昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊2019-10-22 14:14
用路人注意！泰山自來水管爆裂搶修封路 今天下午4時單向通車2019-10-22 14:02
延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工2019-10-22 13:18
議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好2019-10-22 13:08
熱門文章
1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？2019-10-22 14:48
基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊2019-10-22 12:52
若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來2019-10-22 15:55
影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒2019-10-22 15:13
900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」2019-10-22 17:11
基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費2019-10-22 19:14
最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助2019-10-22 12:51
96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜2019-10-22 17:58
影／拆違建收費、劃景觀區祭獎罰 基隆4自治條例將大改造2019-10-22 15:12
這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入2019-10-22 13:41
醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍2019-10-22 16:40
《冷冷的心上人》紅遍部落 亞麥自嘲新專輯像超速被拍2019-10-22 18:50
借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委2019-10-22 18:51
解決65線伸縮縫漏水問題 吳秉叡邀公路總局會勘解決2019-10-22 12:53
「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人2019-10-22 16:34
議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好2019-10-22 13:08
屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍2019-10-22 15:54
北港朝天宮「染紅」？ 董事長：董事個人立場與廟方無關2019-10-23 12:09
古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚2019-10-22 17:18
古坑綠色隧道「藍」亂入？鄉公所：外界過度聯想2019-10-22 15:11
逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造2019-10-22 19:33
台北市設置外送「機車臨停區」 外送熱點先行試辦2019-10-22 15:53
哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨2019-10-22 15:57
昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊2019-10-22 14:14
挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說2019-10-22 12:57
北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶2019-10-22 18:28
金門高粱酒入菜 醉翁之意不在酒？在料理2019-10-22 16:46
新北換發門牌 侯友宜：年底開始2019-10-22 15:08
基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費2019-10-23 11:32
葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂2019-10-23 07:39
高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋2019-10-23 10:31
議員：比總統府還忙？ 北市媒事組遭批人太多2019-10-22 23:25
三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折2019-10-22 17:32
小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法2019-10-22 18:55
嘉縣水上1800支監視器完工不到1年 廠商跑路2019-10-22 23:38
都審才過 大巨蛋「路型改善」啟動2019-10-23 00:28
延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工2019-10-22 13:18
金門推社會福利系統 弱勢縣民可享到府服務2019-10-22 18:50
台南社造第五家族成果展 山區12社造產業特色一次打包2019-10-22 15:54
電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班2019-10-22 17:59
留言