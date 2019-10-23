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柯文哲出席 萬華福星社會住宅新建工程開工典禮

2019-10-23 11:44攝影中心 記者邱德祥／台北即時報導

北市柯文哲上午出席萬華區福星社會住宅新建工程開工典禮，主持動土儀式後聽取施工單位解說。

台北市長柯文哲上午出席萬華區福星社會住宅新建工程開工典禮，聽取施工單位解說。記者...
台北市長柯文哲上午出席萬華區福星社會住宅新建工程開工典禮，聽取施工單位解說。記者邱德祥／攝影
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台北市長柯文哲上午出席萬華區福星社會住宅新建工程開工典禮，接受媒體聯訪。記者邱德...
台北市長柯文哲上午出席萬華區福星社會住宅新建工程開工典禮，接受媒體聯訪。記者邱德祥／攝影
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台北市長柯文哲上午出席萬華區福星社會住宅新建工程開工典禮，接受媒體聯訪。記者邱德...
台北市長柯文哲上午出席萬華區福星社會住宅新建工程開工典禮，接受媒體聯訪。記者邱德祥／攝影
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柯文哲北市社會住宅

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