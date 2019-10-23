董事長接韓國瑜顧問 議員爆新北捷運公司虧損
2019-10-23 11:12
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
新北大眾捷運公司董事長陳建宇，目前接任國民黨總統參選人韓國瑜的交通組召集人，民進黨新北市議員張維倩說，新北審計處調查捷運公司嚴重虧損，不利永續發展，卻很有時間接任召集人。新北市長侯友宜說，陳董事長非常努力，會按分寸做事。
張維倩表示，陳建宇曾任交通部長，具有交通專業並有許多建言，卻被審計處調查嚴重虧損，但董事長好像時間很多，去擔任韓國瑜交通組召集人，應該要事情處理完，才能去擔任召集人。
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張維倩說，侯友宜一直對韓國瑜話題避而不答，私底下卻「暗助韓國瑜」選舉，是不是公器私用，表面按兵不動，私底下偷偷運作。
侯友宜說，議員說得很有道理，應該要市政優先，新北大眾捷運公淤都是按在預算在做，陳董事長會拿捏得很好，公司為重其他為其次問題，會按分寸做事情。
侯友宜表示，他有在會議中要求大家拚市政，再次在公開跟大家說一次，要好好認真做事，陳董事長非常努力，他假日的時候去淡海輕軌，都有看陳董事長用心指揮員工。
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