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泰山水管破裂近30小時惹民怨 侯友宜要求水公司負責

2019-10-23 11:12聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市泰山區明志路一段地下自來水管線21日中午左右破裂，7493戶停水近30小時，交通也大受影響，直到今天凌晨才陸續恢復。市長侯友宜說，引發民怨不能等閒視之，市府要盡監督責任，台水也要負責，日後將配合汰換老舊管線。

泰山明志路一段前天因自來水管線老舊，加上車輛輾壓，90公分口徑自來水管破裂，不僅造成路面大淹水，連交通都一度中斷，事後修繕管線竟發現已無材料，最後磨其他材質管線暫時銜接，日後再設法汰換。

水利局長宋德仁說，當地管線已60多年，破管後找不到同材質管線，只能用柱鐵管去磨合銜接，今天上午已經恢復通水，但大樓和高地可能還要等候。市府提供的14處給水據點將於全面恢復供水後才會撤離。

工務局長朱惕之說，明志路是泰山交通要道，今天清晨6點45分已可單線雙向通行，計畫下午恢復雙線通車。

侯友宜說，水電是民生必需，1小時還能忍受，1、2天誰受得了？政府任何作為都須考慮民眾感受，本來當天晚間就該解決，結果情況越來越嚴重，無預警斷水長達30小時，還影響交通，「我聽了都傻眼，實在搞不懂，怎麼連SOP都沒有」。

「這件事情台水要負責」他說，責任雖不在市府，但市府該善盡監督責任，從根本解決，全市還有很多類似的老舊管線，日後道路施工時要配合改善，避免類似事件再度發生。

新北泰山水管破裂近30小時，還影響交通惹民怨，市長侯友宜要求水公司負責。圖／本報...
新北泰山水管破裂近30小時，還影響交通惹民怨，市長侯友宜要求水公司負責。圖／本報資料照片
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新北泰山水管破裂近30小時，還影響交通惹民怨，市長侯友宜要求水公司負責。圖／本報...
新北泰山水管破裂近30小時，還影響交通惹民怨，市長侯友宜要求水公司負責。圖／本報資料照片
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