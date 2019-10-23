象鼻岩回響／侯友宜：中央不負責 市府和侯友宜負責
2019-10-23 11:08
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北知名自然地景象鼻岩挨批政府從中央到地方三不管，新北市長侯友宜今天霸氣宣示，只要在新北市境內，中央不負責的，侯友宜和市府負責，農業局也須盡快審議。
市政會議中，新聞局長蔣志薇報告本報獨家專題報導象鼻岩三不管易引發危險，各單位陸續說明後續處理作法，侯友宜要求市府須扮演更主動的角色。
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專題報導後，消防局21日邀請相關單位會勘，做出3項決議，消防局長黃德清說，將先做救生樁及警戒繩；設置自主保全人力；再加強巡邏密度。
「新北市沒有三不管地帶」侯友宜表示，央管、地方管權責要釐清，不能出現三不管的地帶，「只要沒人管，就是新北市府管，不要先推給別人」，他要求市府各單位針對類似場域權責先釐清，「他們不負責，侯友宜負責」。
他說，會被認為出現三不管地帶，可能是管理力道不夠，還要再加強，為了安全沒有妥協。他要求農業局盡速召開審議會議，確認後續該怎麼做。
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