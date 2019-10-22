農藥質譜儀檢測挨批延宕？北農：抽檢的比例將增加

2019-10-22 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



用以檢測果菜殘留農藥的質譜儀化學快檢法，衛福部已經公告上路；但議員戴錫欽指出，北農僅針對市占率二成的產銷履歷蔬果、有機蔬果檢測，反觀市占率達八成的批發蔬果，仍延用舊的「生化法」抽檢。對此，北農今在議會財建委員會中指出，9月下旬起已用新檢測法對批發蔬果進行檢測，未來抽檢的比例會逐步增加。

由於衛福部6月28日公告新式檢測法「質譜儀快速檢驗技術」上路，但北市議員戴錫欽等人發現，北農對外提供的檢測報告，只有市占率約兩成的產銷履歷蔬果、有機蔬果，而市占率約八成的慣行農作，也就是批發蔬果，竟沒有使用新檢測法，因此，藍綠議員聯合提案，要求北農說明。

戴錫欽指出，北農究竟有無檢測？檢測數據為何？若尚無檢測，此外，北農的檢驗件數相較以往，更是「倒退嚕」，自104年至107年平均每年以「生化法」抽檢約8萬3561至9萬530件不等，換言之，平均每月至少7249件。若以產銷履歷蔬果、有機蔬果2成的市占率來看，過去平均推估每月檢測1449件，但今日改用新的質譜儀檢測，108年8月竟才共檢測233件，分別是產銷履歷蔬果161件、有機蔬果72件，抽檢率倒退。

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對此，北農公司主秘路全利指出，衛福部6月公告檢測法後，因9月1日開學，顧及學生營養午餐快檢，重著產銷履歷和有機蔬果，9月21日後已經納入批發市場慣性農作，目前是部分採取新式質譜儀、部分採舊的生化快檢，但等檢驗人力、質譜儀檢驗員訓練足夠，會逐步擴大採用新法。