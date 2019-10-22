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北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶

2019-10-22 18:28聯合報 記者楊正海章凱閎／台北即時報導

雇主違反勞基法事件層出不窮，但台北市議員王浩下午在議會質詢指出，北市近4年違反勞基法件數共272件，但大專院校占了209件，違法件數排名前五名的大學，第一名是台灣大學。對此，北市勞動局長賴香伶說，年底前將針件數最多的前幾名大學進行專案勞檢。

台大表示，該校適用「勞基法」人數，在全台高教機構是相對為多，過去4年來，確實有因特殊勤務緣故而超時工作個案。但校方已積極召開多次「一例一休因應小組」會議及勞基法座談會，也在該校人事室首頁增設「新修勞動基準法專區」，協助各單位了解勞基法相關法令規定；今年迄今也未再有類似情事發生。

王浩說，違反勞基法最多發生在大學，但從104年開始，這4年，對大學的裁罰案件，104年8件，105年5件，106年和107年各有11件。雖然罰不是目的，但違規最多的是在大學。其中，違反勞基法的項目，最多的是沒有記載出勤紀錄，其次是沒有給付足夠的加班費

王浩也公布統計，各大專院校因違反勞基法被裁罰的案件中，又以國立癌灣大學為最常違反勞基法的學校，在過去4年間共計被裁罰8次，累積裁罰金額50萬元，其次是政大、銘傳、陽明和台師大。

王浩指出，沒有出勤記錄，就沒有加班費，違法最多的前五名學校，很多都是公立大學，領政府補助，卻製造最大亂象，其中最嚴重的就是台大。且台大職員成千上萬，其中，曾違反勞基法的法條，就有14條，應該上一上勞工教育課程 。

王浩質疑，市府為何不去校園稽查，為何才罰這麼少的錢，民間企業和公立相比，經營更困難，但學校違法卻罰得很少。賴香伶坦言，過去的裁罰基準，學校和企業不同，未來會一視同仁。另外，年底前拿出具體的改善方案，針對違法排名前面的幾間大學進行專案檢查，要求改善。

台北市議員王浩下午在議會質詢指出，北市近4年違反勞基法件數共272件，但大專院校...
台北市議員王浩下午在議會質詢指出，北市近4年違反勞基法件數共272件，但大專院校占了209件，違法件數排名前五名的大學，第一名是台灣大學。記者楊正海/攝影
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