連三年5星級環境認證 三重福利里成觀光景點

2019-10-22 20:16 觀天下 記者羅綸宏／三重報導



三重區福利里連續三年獲得環境認證5星級，不僅巷弄乾淨，新落成同安公園共融性遊戲場更是錦上添花，成賞心悅目的觀光景點。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 新北市三重區福利里，在里長劉佩華及義工團隊的努力耕耘下，連續三年獲得新北市里環境認證5星級殊榮。福利里不僅巷弄乾淨，包括髒亂點、電線桿、變電箱等，也都進行彩繪美化，新落成的同安公園共融性遊戲場更是錦上添花，讓整個福利里變成賞心悅目的觀光景點。

三重區長劉來通說，在此要特別感謝並表揚福利里佩華里長，她真的非常用心，尤其對里內環境的維護，所以能連續3獲得環保局的5星級認證，這真的非常不容易。

三重區福利里里長劉佩華表示，非常感謝我們的義工團隊，把社區每個角落都掃得很乾淨，也要感謝里民共同維護，才能3連霸5星級獎項。

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三重區諮詢委員何志源指出，劉佩華里長上任17年來，把原本醜陋不堪的里，變成5星認證的優良里，過程中她付出很多心血，並籌組義工隊打掃環境，尤其她把許多髒亂點綠美化，變成吸睛的觀光景點。

能夠連續3年獲得五星認證，劉佩華里長最要感謝的，就是這群默默付出、不求回報的義工夥伴，希望未來在大家持續的努力下，打造福利里成為新北市最宜居的好地方。