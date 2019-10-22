野柳隧道口山壁塌不停 新北議員促搶災復建

2019-10-22 20:16 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



萬里區舊台二線接近野柳隧道口的山壁坍方碎石滑落的情況，市議員張錦豪督促要盡快復原與防護，避免發生意外。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 萬里區舊台二線接近野柳隧道口的山壁，在九月底十月初的連續豪大雨降雨下，出現坍方碎石滑落的情況，至今十月中依舊有大小碎石隨著邊坡滑落，為此，市議員張錦豪督促要盡快復原與防護，避免發生意外。

市議員張錦豪指出，舊台二線山壁邊坡逢大雨就有碎石滑落的意外發生，在這次的大雨後大小碎石鬆動滑落，就這樣堆積在緩坡處，路邊還有掉落石塊，在會勘過後也督促相關局處盡快協助進場復建，而公所也隨即開始進行為期七天的搶災作業，必要時要蓋上帆布，讓土石穩固不再因雨鬆動。

此外搶災結束後，市議員張錦豪也督促要讓復建工程跟上腳步，原本規劃要增設的防護柵網只有近來坍方路段前方三十米，整段都有土石滑落的危險，因此也要求增設八十米，讓目前沒有防護柵欄的路段都補齊，市議員張錦豪期盼現在的螃蟹季與將來的萬金石馬拉松，都可以提供遊客與跑者安全的用路空間。

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