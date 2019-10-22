野柳國小即時傳輸螢幕 軟絲復育看得見

2019-10-22 20:18 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



萬里區野柳國小在市議員廖先翔協助下設置大型電子螢幕，小朋友下課時間都可以看見軟絲復育水中悠游景象。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 萬里區野柳國小強調海洋永續重要性，在市府各局處及工研院的協助下，成立光傳輸海洋生態教育園區，設置水下視頻無線傳輸模組，本學期在市議員廖先翔協助下，設置大型電子螢幕，小朋友下課時間都可以看見軟絲復育水中悠游景象。

野柳國小校長張錦霞說，在野柳國小風雨走廊的盡頭一邊是野柳特殊的地質圖，另一邊則是有播放海底生物、軟絲復育情況的大型電子螢幕，這也讓野柳國小學童學習校本課程更輕鬆，教師上課時也只要在風雨走廊中，一次就可以帶學生看過水上地質與水下生物，為課程增添豐富性與完整性。

市議員廖先翔表示，下課時間一到孩子們便來到這個帶來水底世界消息的大螢幕前，看軟絲與各種魚類悠游，討論一天一天不同的差別，為此也期待，孩子們學習生態永續，實際在師長帶領下動手護生態，也要有即時可以觀察照護生態成果的設備，藉此讓孩子知道只要行動，就會有成果，要讓愛護生態的永續理念繼續保持下去。

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