警天眼系統可掌控行蹤 侯友宜：不可能違法使用

2019-10-22 18:30 中央社 新北22日電



新北市議員何博文今天在市政總質詢時質疑大陸有人臉辨識系統，台灣有「e化天眼」系統，可隨時掌握特定人行蹤，是否可能濫用侵犯人民隱私。市長侯友宜表示，不可能違法使用。

警方建置「e化天眼」是將監視器聯網進行即時影像監控及分析。若犯嫌使用交通工具逃逸時，天眼系統就能快速追蹤、定位，成為警方犯罪偵辦上的利器，但何博文在市政總質詢質疑是否可能濫用侵犯人民隱私。

何博文表示，大陸有人臉辨識系統，受到外界侵犯隱私的質疑，但台灣也建置一套監控系統，可全程監控特定人的行蹤，若在選舉時，也能掌握某人曾拜訪哪些人。也不必在座車裝追蹤器，就能透過這套系統掌握行蹤。

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為防止這套系統被濫用，何博文當場要求侯友宜宣示，不會用這系統監控政敵，嚴守相關規範。侯友宜表示，這套系統受中央法令管制，使用上有嚴格規範，僅用於犯罪偵查及接受檢察官指揮偵辦，使用上是要密碼才能進入系統，目前是由刑事警察局在管理，是不可能違法使用的。