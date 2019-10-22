親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

新莊昌平里增百格機車位 民免擔憂遭拖吊

2019-10-22 20:18觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導

新莊區昌平里長林玉華向交通單位爭取，在中原路與中華路三段完成劃設一百格機車位，改...
新莊區昌平里長林玉華向交通單位爭取，在中原路與中華路三段完成劃設一百格機車位，改善民眾長期擔憂遭拖吊苦腦。 圖／永佳樂有線電視提供
分享
新莊區副都心的昌平里新建大樓林立，導致人口快速成長，因機車格明顯不足，每天5至10件違規取締案件，為此，新莊昌平里長林玉華極力向交通單位爭取，終在中原路與中華路三段完成劃設一百格機車位，改善民眾長期擔憂遭拖吊苦腦。

昌平里位於副都心一帶，近幾年新建大樓林立，進駐人口倍增，汽機車停車位更是一位難求外，亂停遭拖吊時有所聞。

昌平里長林玉華表示，去年當選後，不少里民向她反應，希望能在周邊增加機車格劃設，便民停放，里長得知訊速會同新北市交通局到場會勘後，並爭取一百格機車位，於今年元月初快速完成劃設作業，嘉惠大眾，除改善停車亂象，同時解決了先前民眾上下班得擔心車子遭拖吊困擾。

江姓民眾說，以前機車位有限，得臨時停放，卻遭到拖吊，心理總是不好受，如今里長用心爭取了近百個機車格，對提供給機車族而言是一大福音。

機車族
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

招商1千億、1萬就業機會 侯友宜：已達標

2019-10-22 17:06

三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折

2019-10-22 17:32

若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55

台北市設置外送「機車臨停區」 外送熱點先行試辦

2019-10-22 15:53

雙溪慈安宮遶境盛會 三港里民好料招待

2019-10-22 20:19

野柳國小即時傳輸螢幕 軟絲復育看得見

2019-10-22 20:18

野柳隧道口山壁塌不停 新北議員促搶災復建

2019-10-22 20:16

連三年5星級環境認證 三重福利里成觀光景點

2019-10-22 20:16

農藥質譜儀檢測挨批延宕？北農：抽檢的比例將增加

2019-10-22 19:56

北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶

2019-10-22 18:28

電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班

2019-10-22 17:59

新北赴韓交流 簽署「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言

2019-10-22 16:58

北投觀光醫療因陸客減少 境外占比成長趨緩

2019-10-22 16:36

「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人

2019-10-22 16:34

哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨

2019-10-22 15:57

活化百年老屋 瑞芳里長自掏腰包打造圖書交誼廳

2019-10-22 15:17

新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08

昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14

用路人注意！泰山自來水管爆裂搶修封路 今天下午4時單向通車

2019-10-22 14:02

延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工

2019-10-22 13:18

議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08

新北全國原BAND大賞 今年鎖定學生歌手

2019-10-22 12:57

雲林愛無礙手搖車隊完成艱鉅挑戰 無障礙遊雙北賦歸

2019-10-22 12:53

樹林紅麴文化節 10月27日首度移師樹林興仁花園夜市

2019-10-22 12:09

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

新北泰山區爆管淹水 7493戶停水24小時

2019-10-22 00:03

施工頻傳挖破水管 北市4年多達59件

2019-10-21 23:57

新北捷運青年住宅租金補貼今受理 最高補助2400元

2019-10-21 23:51

南門中繼市場缺水今解決 空調降噪11月4日裝設測試

2019-10-21 23:33

11月試營運前夕 環南中繼市場 傳地磚防滑係數不足

2019-10-21 23:28

台大生升學輔導 60名額免費

2019-10-21 23:19

校長喪命 鳳鳴消防分隊還沒蓋

2019-10-21 23:16

警、住、商大樓 13億公辦都更

2019-10-21 23:14

都更十幾年 板橋新派出所落成

2019-10-21 23:07

頻替自家人站台 柯文哲遭疑黨政不分

2019-10-21 23:07

大巨蛋再爆爭議 光害遲遲未解決

2019-10-21 19:32

斥資13億 板橋派出所進駐北門街公辦都更住商大樓

2019-10-21 19:31

瑞芳龍川社區開心共餐 獲「金好味獎」

2019-10-21 19:07

沙坑竟有狗黃金 汐止白雲公園要改善

2019-10-21 19:06
看更多

熱門文章

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52

若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55

1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11

這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入

2019-10-22 13:41

最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51

解決65線伸縮縫漏水問題 吳秉叡邀公路總局會勘解決

2019-10-22 12:53

影／拆違建收費、劃景觀區祭獎罰 基隆4自治條例將大改造

2019-10-22 15:12

和美大橋台中爭取營建署補助10億元 顏寬恒：市長教的

2019-10-22 11:41

新北捷運青年住宅租金補貼今受理 最高補助2400元

2019-10-21 23:51

台南民眾反對建高壓電塔 台電：暫緩進場

2019-10-22 10:50

台中重現鈴蘭通 周六周日封街遊行

2019-10-21 23:33

議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08

屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54

「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人

2019-10-22 16:34

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

新北泰山區爆管淹水 7493戶停水24小時

2019-10-22 00:03

耗時4年興建的水湳天橋龐大呆板 民眾罵醜爆了

2019-10-21 23:16

96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58

基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18

昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14

綠美圖、中科斜張橋… 翻轉台中風光

2019-10-21 23:30

桃市議員批遊客減少 觀旅局澄清

2019-10-21 23:37

新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08

竹北莊敬三路 將建跨溪橋梁

2019-10-21 23:52

哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨

2019-10-22 15:57

南投將立法 輔導露營業者合法化

2019-10-21 23:17

金門高粱酒入菜 醉翁之意不在酒？在料理

2019-10-22 16:46

韓國瑜申請路權遭駁 水上鄉：無刁難

2019-10-21 23:47

龍潭北龍路缺口封不封 將再溝通

2019-10-21 23:49

1天6班 小黃公車駛進藤枝山區

2019-10-21 23:51

延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工

2019-10-22 13:18

高市代燒垃圾 到期不續舊約

2019-10-21 23:44

中火放流水硼超標 中市府籲「停機改善」

2019-10-22 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top