新莊昌平里增百格機車位 民免擔憂遭拖吊
2019-10-22 20:18觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導
新莊區副都心的昌平里新建大樓林立，導致人口快速成長，因機車格明顯不足，每天5至10件違規取締案件，為此，新莊昌平里長林玉華極力向交通單位爭取，終在中原路與中華路三段完成劃設一百格機車位，改善民眾長期擔憂遭拖吊苦腦。
昌平里位於副都心一帶，近幾年新建大樓林立，進駐人口倍增，汽機車停車位更是一位難求外，亂停遭拖吊時有所聞。
昌平里長林玉華表示，去年當選後，不少里民向她反應，希望能在周邊增加機車格劃設，便民停放，里長得知訊速會同新北市交通局到場會勘後，並爭取一百格機車位，於今年元月初快速完成劃設作業，嘉惠大眾，除改善停車亂象，同時解決了先前民眾上下班得擔心車子遭拖吊困擾。
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江姓民眾說，以前機車位有限，得臨時停放，卻遭到拖吊，心理總是不好受，如今里長用心爭取了近百個機車格，對提供給機車族而言是一大福音。
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