雙溪慈安宮遶境盛會 三港里民好料招待

2019-10-22 20:19 觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導



雙溪三港里的慈安宮180周年舉行媽祖遶境祈福儀式，社區居民也自發性提供石花凍、麻油雞、米糕等好料招待遶境民眾。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 每年農曆9月24日，雙溪三港里的慈安宮舉行媽祖遶境祈福儀式，今年剛好恰逢慈安宮180周年，今(22)日歷史悠久的傳統促使著里民們回鄉共襄盛舉，家家戶戶也都築起神壇來參拜，社區居民也自發性提供石花凍、麻油雞、米糕等好料招待遶境民眾，場面相當熱鬧。

今(22)日是從關渡迎媽祖來到慈安宮的日子，這樣的祈福儀式已歷史悠久，天公做美，大太陽下遶村子，從山腳下遶山一圈才算完成，雖然辛苦但也相當用心，由慈安宮主委兼三港里里長的葉俊郎帶隊，期望能保佑村子一整年都平安。

家家戶戶聽到鞭炮聲，有的帶著小孩來門口拿香參拜，有的跟上隊伍拍照錄影留念，三太子、舞龍舞獅隊、會噴火的音響車，有聲有色，里民們都為此特地返鄉。

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遶境小休片刻，附近居民早就準備好拿手美食招待辛苦的一行人，麻油雞、酸菜鴨、米糕、檸檬石花凍，各式在地小吃上桌，而中午共餐的生魚片也準備著，盛大的祈福儀式，也在美食中，讓里民享受到與鄰舍親友們團聚的快樂。

慈安宮主委葉俊郎表示，慈安宮原本位在牡丹石筍，當初駐駕要遷來三港里的現址時，地主並不同意，賭氣說必須擲到一百個筊才肯答應，但當廟方擲到八十幾筊時，地主相信是媽祖娘娘的神蹟，因此便答應了。自道光十九年遷移建廟後，今年已經第180年，歡迎民眾前來祈求平安、聊聊天，相信自有奇妙的答覆回報善男信女。