電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班
2019-10-22 17:59
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
因應旅遊高峰到來，交通部觀光局「台灣好行」西濱快線，即日起至今年底增班，搭配電子票證可享半價優惠，提供更便捷優惠的服務。
雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，「台灣好行」西濱快線開通以來，除平日DRTS(需求反應式公共運輸服務)預約班次的體驗遊程規劃，為配合10月一連串活動，滿足民眾對假日固定班次需求，於10月4日起至今年底，每周五、六、日、一及國定假日增開往返1班次，歡迎遊客多加搭乘利用。
而方便旅客彈性選擇搭乘；另特別打造活動限定的「王爺巴士」，迎接地方年度盛事「平安鹽祭」；民眾可趁著10月「王爺巴士」行駛期間，與車廂內朱府王爺Q版公仔或手拿板合照，將照片上傳至「雲嘉南，好好玩」粉絲專頁「與神合照，抱平安」活動貼文留言處，就有機會抽中限量版朱府千歲平安抱枕，抽獎活動即日起至10月28日止。相關活動網址: https://reurl.cc/8lpVvy。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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徐振能指出，近年來政府積極推廣「台灣好行」、「台灣觀巴」等具便捷性觀光巴士，目前配合交通部公路總局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，憑著電子票證(悠遊卡、一卡通等)搭乘39條「台灣好行」路線都能享有半價優惠。
另搭乘「台灣好行」向駕駛索取乘車證明票券，可於路線站點合作商家兌換好康優惠，希望藉由延續暑期優惠讓更多民眾參與，活動即日起今年底止。詳細配合路線及相關優惠店家及商品資訊，可上台灣好行官方網站（https://www.taiwantrip.com.tw）查詢。
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