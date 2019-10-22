三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折

2019-10-22 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



三重區龍濱路88號前人行道因補修後鋪設不平，造成錢姓婦人（右二）摔倒骨折，憤而向議員陳啟能（左）陳情。圖／議員陳啟能提供 分享 facebook 三重區龍濱路88號前人行道因補修後鋪設不平，議員陳啟能今與新北市工務局養工處、三重區公所人員前往會勘，陳啟能表示，此段人行道自2006年起已整修13年，仍有坑洞或是樹坑隆起的情況，不但影響路人行走安全，近日更造成一名錢姓婦人跌倒骨折，對此，區公所表示此段於去年9月已做補修，樹坑隆起處今早已修繕鋪平。

龍濱路88號前人行道修繕後，反而凹凸不平，還因路樹根使人行道磚隆起，不但影響民眾行走的安全，甚至在本月9日一名錢姓婦人還因此跌倒骨折，陳啟能接獲民眾陳情後，即刻通知三重區公所及養工處，並表示「這樣的狗皮改善工程要怎麼跟民眾交代？」

受傷錢姓婦人表示，10月9日本來帶著愉快的心情，等著雙十連假可以開心出遊，但在行經該路段人行道時，卻因路面不平摔倒骨折，「不但不能出去玩，還坐在輪椅哪裡都不能去，實在是很懊惱。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對此，三重區公所表示，昨日接獲議員通知後，今早即刻就要求廠商進行修繕並已完工。由於該路段人行道旁的營業店家，將水龍頭設置在人行道上，路磚因流水的關係導致底層泥沙流失，造成路面不平情況。

今早公所修繕人行道時，凹陷部分填補水泥砂土並重新鋪整路磚，還給民眾平整的道路；而針對陳啟能要求明年三月前重新鋪設龍濱路，公所表示，全面修繕該路段人行道費用逾500萬元，若明年費用許可將優先進行鋪設，若無經費將向養工處申請補助。