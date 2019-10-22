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雲林愛無礙勇士 手搖車挑戰遊雙北

2019-10-22 17:02中央社 新北22日電

雲林縣身障運動委員會和愛無礙協會鼓勵運動習慣，推動手搖車健身和無障礙戶外休閒，日前完成手搖車遊雙北挑戰，有人初體驗高鐵，第一次到台北，實踐平等共融社會。

愛無礙協會理事長陳明瑟今天透過新聞稿表示，本次雙北行參觀總統府，植物園區、林安泰古厝，以手搖車騎乘河濱車道、永續環境教育中心、關渡大橋、新北八里渡船頭、沙雕展等，全程約70公里。

許多雲林身障者第一次搭高鐵並在雙北騎手搖車初體驗，留下難忘經驗。家屬阿雪表示，小獻因生病後腦傷，反應和語言表達不完全，很感謝大家對小獻的包容和體諒，許多志工不斷鼓勵參與並勇於嘗試，小獻的笑容也感動志工。

志工隊總幹事小玉表示，曾一路陪著中風的爸爸走，能深刻體會照顧者的辛苦與病人的無奈；在活動中幫忙推輪椅時，就想起照顧爸爸的那段日子，透過助人也看見彼此的美好人生。

陳明瑟說，每個人都有社會參與與追求健康的權利，活動讓身心障礙者能與他人平等參與運動休閒。葉子車隊青志工們退休後助人為樂，更知道如何協助身障者實現夢想

陳明瑟表示，手搖車運動可幫助肢體不便者，走到戶外享受陽光實現夢想，也增進手部及核心肌力，維持生活自理能力。障礙者可彼此激勵，勇敢面對挑戰，克服環境障礙。

愛無礙協會總幹事陳彥廷罹患先天性成骨不全症，他曾以輪椅環島、勇闖日本，他接受中央社訪問時表示，這次參加雙北手搖車騎乘後，身體很累但精神卻很滿足。

陳彥廷說，有志工和家屬們熱情付出，才共同成就每次的圓滿。他也希望以親身的生命精彩故事，去感動、鼓勵更多人勇於嘗試，挑戰困境與極限。

這次活動於日前19日、20日兩天舉辦，風火輪車隊友、身障手搖自行車夥伴、和協會志工、葉子車隊長青護騎志工，及長愛育幼院童50人，加上台北友會約30人陪伴，共約80人同遊雙北。

身障者高鐵夢想
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