新北赴韓交流 簽署「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言
新北市政府應韓國忠清南道政府知事梁承晁邀請，由副市長謝政達代表參加今天舉辦的「2019棄煤應對氣候變化國際研討會」，會中各城市共同發表並簽署「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言，向見證者聯合國前秘書長潘基文表達對氣候變遷與能源轉型議題重視，會中也分享新北面臨氣候變遷及減煤作為。
新北市在台灣配合中央減碳，甚至進一步訂定階段性目標，日前宣示2023年達成工業無煤城市目標，受邀加入「脫煤者聯盟」。共同發表宣言城市包括新北市、韓國忠清南道、京畿道、世宗市特別自治市、日本熊本縣及嘉義市和台南市。
主辦城市忠清南道境內有30座燃煤電廠，數量近韓國一半，是最大燃煤重鎮，近年加入「脫煤者聯盟」成為亞洲第一個會員，提出2050年能源願景計畫，承諾在2026年前關閉14座燃煤電廠，燃煤電廠除役年限從30年降為25年，再生能源電力占比要提高至47.5%。
環保局表示，會中簽署「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言，副市長謝政達宣示因應巴黎協定於2050年將溫室氣體排放量降到2005年再減50%目標，表達新北市決心。
下午圓桌會議中，謝政達分享新北市因應氣候變遷與能源轉型經驗。氣候變遷部分，新北市主動訂定2016年溫室氣體排放量回到2008年水準的目標，已如期達成，接下來將繼續因應巴黎協定2030年溫室氣體排放量降到2005年再減25%，以及2050年排放量降到2005年再減50%目標。
能源轉型部分，除提及公民電廠、再生能源標租、提升能源效率，也分享今年底「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」政策，使細懸浮微粒（PM2.5）濃度降至國家標準每立方公尺15微克以下，2023年起轉型為工業無煤城市。
●東亞地方政府應對氣候變化之共同宣言
因地球暖化導致氣候變化之議題為正在威脅人類生態環境之全球性問題：因氣候變化導致之嚴重乾旱、不斷刷新歷史紀錄之暴雨及海平面上升等問題，皆讓全人類不斷被迫面臨氣候異常所帶來之情況。
為了下一代，我們必須從現在起積極謀求轉換環保能源及減少溫室氣候排放等應對氣候變化相關方案。
對此，為應對氣候變化，東亞地方政府決定建立恰當之相關實踐方案及共同促進之，並宣布：
1.為促進可持續、有效之氣候變化應對政策將加強地方政府之角色。
2.考慮到各地方政府之條件，將設定可實現之溫室氣體減排目標；為達成此目標，將積極執行相關課題。
3.共享應對氣候變化政策之成功案例，並促進資訊交換，進而加強相關溝通與合作。
4.為加強地方政府間之關係，積極參與「東亞地方政府氣候環境聯盟」。
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