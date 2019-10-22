北投觀光醫療因陸客減少 境外占比成長趨緩

2019-10-22 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



台北市議會警政衛生委員會今天考察北投觀光醫療暨健康保健中心，院方於報告中提到近2年多來因中國大陸政策讓陸客來台觀光人數減少，今年再受大陸限縮陸客赴台自由行影響，9、10月陸客已減少3%，讓部分營業項目成長趨緩，導致原定今年要讓境外服務占比達3成的目標落空，目前僅23%；委員會則建議院方應加強宣傳、拓展客源，院方則表示已配合政府南進政策，積極拓展東南亞市場中，目標是明年底打平過去經營團隊投入9億多的成本。

北觀由北市府委託北投健康管理醫院與北投老爺酒店共同經營，結合溫泉酒店、健康管理、美容醫學服務，推展醫療觀光，自2014年底營運至今5年，服務人數從首年1.6萬人已成長到去年3萬人，目前國內人士占77%，境外人士占23%，境外人士中陸客又占82.6%，約5700人，其他則是港澳、東南亞及北美地區。

北投健康管理醫院副院長魏聰文表示，北觀的目標族群本該是境外人士，目前境外人士占比從最初18%成長到23%，但近來受兩岸政治局勢影響，原本陸客占境外服務人數的85%，去年與前年卻減為近8成，直到去年底縣市首長選舉後才又稍微提升，但今年又遇到大陸限縮陸客來台，今年9、10月陸客已較前幾月少3%，都讓境外人士整體成長趨緩，原定今年境外占比要達3成的目標也因此落空。

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針對警政衛生委員會則建議院方應加強宣傳、拓展客源，魏聰文則說，去年已通過穆斯林友善認證，接下來會陸續拜訪汶萊、緬甸、馬來西亞等東南亞國家，目前東南亞客群只占整體約1.5%，希望能逐漸成長到2、3%甚至5%以上；至於境外占3成的目標預計還要再1年才能達成，預計第10年占比要接近5成。