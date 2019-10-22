「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人
2019-10-22 16:34
聯合報 記者楊正海
／台北即時報導
北市府祕書處媒體事務組目前共14人，市議員王浩下午在議會質詢指出，媒體事務組編制只有4人，其他都是借調或約聘雇，包括副發言人「學姐」黃瀞瑩和戴于文，都是向建資訊局與原民會借調而來，應該歸建。
祕書處指出，媒體事務組若只有編制的4名人力，無法負擔市長行程、新聞聯繫、回應和災防業務，過去歷任市長，也至少有10人左右。
王浩指出，他痛批市府祕書處「強姦」弱勢局處。原民會43名人員就被借調1名，祕書處「強姦」弱勢局處，要求29日前，將借調人員全部歸建原單位
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王浩指出，小小的媒體事務組竟有14人，原民會只有43人，還被借調了1名到祕書處媒事組，公訓處也被借調2名，弱勢局處被欺負。
王浩說，他並不反對市長用人，但要求這些人借調人員都要在29日歸建原單位，並要求各局處當天去點名，若不能歸建就辭職，否則今年預算給祕書處歸零。北市祕書長薛春明並未承諾29日人員要歸建，但表示會盡量朝議員要求方向思考。
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