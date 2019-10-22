若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



日前新北捷運局提出淡海輕軌開進淡水老街，引發兩旁的店家抗議。 聯合報系資料照片／記者王敏旭攝影 分享 facebook 淡海輕軌第二期工程藍海線是否進入淡水老街引來爭議，新北市長侯友宜說，民眾聲音都聽到了，若所有人都認為輕軌進入老街會造成當地沒落，輕軌可以直接從漁人碼頭接八里輕軌，第二期工程就省下來，不過目前還是由捷運局與所有人誠懇虛心溝通。

新北市議員鄭宇恩說，淡海輕軌藍海線扮演非常重要角色，包括轉移私人運具、發展淡海新市鎮、沙崙海水浴場，且完整路網輕軌才能賺錢，但輕軌進入老街不論是商家、用路人、汽機車駕駛都抗議，是否能改沿淡水河岸行駛。

侯友宜表示，蓋輕軌就是希望老街繁榮、永續不斷走下去，更重要是得到大家支持，花這麼多經費就是要給予民眾方便，若變成沒有共識、有抗爭，這是他不樂見的，日前到淡水也看到有民眾掛布條抗議，他都有聽到民眾聲音。

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侯友宜說，輕軌可行性評估時，也曾提報行駛淡水河道的路線，但被認定為不可行，才採取中正路走法，若要重新來過，藍海線就會更久才會完成，不過要做好最重要。

侯友宜指出，目前會再向交通部詢問，並衡量財務使否可行，早期行駛淡水河道的建議是不接受，若這條可行、居民也有共識有願意也可來執行，否則到時又有人抗議，不要破壞景觀等意見。