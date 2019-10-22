活化百年老屋 瑞芳里長自掏腰包打造圖書交誼廳

2019-10-22 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



為了里內長者及孩童有處休閒、閱讀的空間，瑞安區龍安里長柯瑞和自掏腰包買下一棟百年老屋，並打造成「旭初圖書室」，自去年12月起動工，今年6月正式啟用，圖書室的書籍皆由里民捐贈而來；除了閱讀空間，也舉辦免費課程，活化社區空間。

瑞芳火車站後站小巷中有一棟百年老屋，原為中低收入戶住宅，但屋主因病離去後，房屋變得雜亂不堪，柯瑞和有感里內長者無休閒去處，孩童閱讀空間也有限，因此自掏腰包買下老屋，並與兄妹門集資裝潢，從去年12月起開始整頓，經半年後才打造出「旭初圖書室」。

從小在瑞芳長大的柯瑞和，兒時家裡是小兒科診所，常在父親診所幫忙的他，也會跟著父親免費義診救助弱勢患者，父親對公益助人的精神，也種下他日後樂於助人的種子。

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柯瑞和說，為了感念父親，因此以父親的名字成立「旭初圖書室」，占地20坪的圖書室為地上2層的建物，室內採挑高、樓中樓設計，外觀以復古的紅磚為裝飾，1樓的交誼廳除了為手作坊DIY、讀經班、中國結、研究生安親課輔等免費課程場地外，也是喝咖啡的休憩地，左側牆面由一張張老照片組成，述說當地歷史故事，呈現在地的懷舊風味。

而2樓則是鋪設實木地板，呈現日式風格的閱覽室，在這藏書閣中有近400冊的圖書，彙集繪本、兒童讀物、勵志圖書等刊物，均是里民捐贈而來，豐富的書籍吸引不少學童下課後前來閱讀。