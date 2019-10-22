親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

放不下庫德人油田？美軍誘勸川普「重新駐軍敘利亞」

還只是「半帝」？德仁天皇即位禮：恩赦55萬前科犯

新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市新式門牌今年3月引發爭議，市府踩煞車回收7千張，新北市長侯友宜說，預計年底...
新北市新式門牌今年3月引發爭議，市府踩煞車回收7千張，新北市長侯友宜說，預計年底可以重新開始。記者王敏旭／攝影
分享
新北市新式門牌今年3月引發爭議，市府踩煞車回收7千張，新北市議會民進黨團總召何博文指出，這是前市長朱立倫留下來的政策，今年3月宣布暫緩計劃，何時可以再度進行。新北市長侯友宜說，預計年底可以重新開始。

侯友宜今前往市議會接受市政總質詢，何博文說，新的門牌推出來後，有人說不夠美觀，上架的時候又撤回，門牌雖然相較捷運較三環三線等重大公共工程，稍微不足道，但對民眾非常重要。

侯友宜指出，門牌換發已經編列近1億元，不能超過該經費，目前門牌已回到原有設計圖樣，並且考慮民眾的聲音，希望年底開始做起來，尊重原有的設計理念，採取原有的藍綠顏色，並且字體會放大，增辨識度。

侯友宜說，對於門牌每個人設計觀點不一樣，當時改了顏色被說不尊重，目前會尊重原設計者，加上民眾意見，預計12月開始換發，大概需要1年多的時間可以完成。

新北民政局長柯慶忠指出，未來大馬路的門牌會使用大片的款式，一樓則使用中片，二樓與以上樓層會使用四方形的，由於本來新門牌在二樓以上僅貼號碼，重新更新後以四方型為主，所以換發時間會稍微久一點。

柯慶忠說，大馬路的大片門牌，長26公分、寬16公分，以街、路為主；巷、弄則是中片門牌，長21公分、寬15公分；二樓以上則是原本傳統門牌的大小，長為6.5公分、寬11公分，並包含街、段、巷、弄、號等資訊。

門牌侯友宜
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14

活化百年老屋 瑞芳里長自掏腰包打造圖書交誼廳

2019-10-22 15:17

用路人注意！泰山自來水管爆裂搶修封路 今天下午4時單向通車

2019-10-22 14:02

延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工

2019-10-22 13:18

議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08

新北全國原BAND大賞 今年鎖定學生歌手

2019-10-22 12:57

雲林愛無礙手搖車隊完成艱鉅挑戰 無障礙遊雙北賦歸

2019-10-22 12:53

樹林紅麴文化節 10月27日首度移師樹林興仁花園夜市

2019-10-22 12:09

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

新北泰山區爆管淹水 7493戶停水24小時

2019-10-22 00:03

施工頻傳挖破水管 北市4年多達59件

2019-10-21 23:57

新北捷運青年住宅租金補貼今受理 最高補助2400元

2019-10-21 23:51

南門中繼市場缺水今解決 空調降噪11月4日裝設測試

2019-10-21 23:33

11月試營運前夕 環南中繼市場 傳地磚防滑係數不足

2019-10-21 23:28

台大生升學輔導 60名額免費

2019-10-21 23:19

校長喪命 鳳鳴消防分隊還沒蓋

2019-10-21 23:16

警、住、商大樓 13億公辦都更

2019-10-21 23:14

都更十幾年 板橋新派出所落成

2019-10-21 23:07

頻替自家人站台 柯文哲遭疑黨政不分

2019-10-21 23:07

大巨蛋再爆爭議 光害遲遲未解決

2019-10-21 19:32

斥資13億 板橋派出所進駐北門街公辦都更住商大樓

2019-10-21 19:31

瑞芳龍川社區開心共餐 獲「金好味獎」

2019-10-21 19:07

沙坑竟有狗黃金 汐止白雲公園要改善

2019-10-21 19:06

淡水老街掛布條反輕軌 市長：取共識推動

2019-10-21 19:05

新北首創老幼運動會 祖孫一起動健康

2019-10-21 19:04

禁行大客車 金山區兩湖里陳情解禁

2019-10-21 19:02

不只鶯歌要有新消防分隊 淡海新市鎮也將規劃

2019-10-21 18:35

台中都會區土地難求 危老建築重建夯

2019-10-21 17:14

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

高檔珠寶店進駐 台中長榮桂冠酒店：相互加分

2019-10-21 17:11

小花蔓澤蘭殘株多用途 可成酵素或製成薰香治小黑蚊

2019-10-21 14:57

清除防治小花蔓澤蘭 新北培養「小花終結者」

2019-10-21 14:56

三環六線串起麻將牌局 奪新北校園廣告人首獎

2019-10-21 14:30

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

建園105年 北市動物園26日辦活動與野同樂

2019-10-21 13:13

身障找工作不容易 新北每年媒合近千位

2019-10-21 12:30

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市警察局提外送員應接受交安課程 業者有共識

2019-10-21 10:54

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40
看更多

熱門文章

家有「魚菜共生系統」 退休族樂當城市農夫

2019-10-21 19:40

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52

影／象鼻岩巡邏人力加密 老外無視勸阻獨闖象背

2019-10-21 17:09

再不開始就來不及了！來聽她說3500公里朝聖之路的故事

2019-10-21 18:09

大巨蛋再爆爭議 光害遲遲未解決

2019-10-21 19:32

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26

新北捷運青年住宅租金補貼今受理 最高補助2400元

2019-10-21 23:51

高雄藤枝公車中斷十年 幸福小黃今起上山服務

2019-10-21 19:35

和美大橋台中爭取營建署補助10億元 顏寬恒：市長教的

2019-10-22 11:41

美麗熟女鄉長盛裝走秀 新住民媽媽讚不絕口

2019-10-21 15:50

水湳園區巨大天橋經過壓力大？市府：植栽後會改觀

2019-10-21 18:26

台中重現鈴蘭通 周六周日封街遊行

2019-10-21 23:33

國民黨澎湖黨部主委選前遭撤換 呂永泰：剛好可休息

2019-10-21 20:45

最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51

水湳天橋龐大呆板 民眾罵醜爆了

2019-10-21 23:16

7年級紅茶製茶師冒出頭 頻摘日月潭紅茶各組特等獎

2019-10-21 18:10

不只鶯歌要有新消防分隊 淡海新市鎮也將規劃

2019-10-21 18:35

這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入

2019-10-22 13:41

議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08

1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48

綠美圖、中科斜張橋… 翻轉台中風光

2019-10-21 23:30

台南民眾反對建高壓電塔 台電：暫緩進場

2019-10-22 10:50

桃市議員批遊客減少 觀旅局澄清

2019-10-21 23:37

眼鏡行搬到旗山區公所 50名國中小學生受惠

2019-10-21 16:07

中央放寬露營區合法牛步 南投縣要自擬自治條例

2019-10-21 18:01

大鵬灣BOT案分手仲裁中 鵬管處力推冬季旅遊活絡觀光

2019-10-21 18:08

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

斥資13億 板橋派出所進駐北門街公辦都更住商大樓

2019-10-21 19:31

詩人余光中冥誕 高雄文化局以音樂追憶詩人往昔風采

2019-10-21 21:13

竹北莊敬三路 將建跨溪橋梁

2019-10-21 23:52

新北泰山區爆管淹水 7493戶停水24小時

2019-10-22 00:03

北埔暗巷萬聖趴 25日邀遊客來試膽

2019-10-21 15:38

台中都會區土地難求 危老建築重建夯

2019-10-21 17:14

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14

韓國瑜申請路權遭駁 水上鄉：無刁難

2019-10-21 23:47

讓街景更有味道 高雄將推歷史街區與老屋保存自治條例

2019-10-21 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top