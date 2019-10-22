新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市新式門牌今年3月引發爭議，市府踩煞車回收7千張，新北市長侯友宜說，預計年底可以重新開始。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北市新式門牌今年3月引發爭議，市府踩煞車回收7千張，新北市議會民進黨團總召何博文指出，這是前市長朱立倫留下來的政策，今年3月宣布暫緩計劃，何時可以再度進行。新北市長侯友宜說，預計年底可以重新開始。

侯友宜今前往市議會接受市政總質詢，何博文說，新的門牌推出來後，有人說不夠美觀，上架的時候又撤回，門牌雖然相較捷運較三環三線等重大公共工程，稍微不足道，但對民眾非常重要。

侯友宜指出，門牌換發已經編列近1億元，不能超過該經費，目前門牌已回到原有設計圖樣，並且考慮民眾的聲音，希望年底開始做起來，尊重原有的設計理念，採取原有的藍綠顏色，並且字體會放大，增辨識度。

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侯友宜說，對於門牌每個人設計觀點不一樣，當時改了顏色被說不尊重，目前會尊重原設計者，加上民眾意見，預計12月開始換發，大概需要1年多的時間可以完成。

新北民政局長柯慶忠指出，未來大馬路的門牌會使用大片的款式，一樓則使用中片，二樓與以上樓層會使用四方形的，由於本來新門牌在二樓以上僅貼號碼，重新更新後以四方型為主，所以換發時間會稍微久一點。

柯慶忠說，大馬路的大片門牌，長26公分、寬16公分，以街、路為主；巷、弄則是中片門牌，長21公分、寬15公分；二樓以上則是原本傳統門牌的大小，長為6.5公分、寬11公分，並包含街、段、巷、弄、號等資訊。