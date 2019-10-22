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哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨

2019-10-22 15:57未來城市@天下 許鈺屏

排名擠入前十名的台北市，獲得總體指數「A」、硬體建設「BBB」與科技服務「A」的...
排名擠入前十名的台北市，獲得總體指數「A」、硬體建設「BBB」與科技服務「A」的成績。圖／台北101提供
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此次調查，IMD在每個城市訪問120位居民，分別調查了「硬體建設」與「科技服務」兩大項目。前者蒐集市民對城市環境的想法，後者則評估智慧技術是否提升民眾生活品質。

評比指數最高到最低為「AAA」到「D」。前十名分別是新加坡、瑞士蘇黎世、挪威奧斯陸、瑞士日內瓦、丹麥哥本哈根、紐西蘭奧克蘭、台灣台北市、芬蘭赫爾辛基、西班牙畢爾包與德國杜塞爾多夫。

IMD全球智慧城市指數排名。資料來源：IMD

IMD也依人類發展指數（Human Development Index），將102個城市分成四組──所以，可進一步解析，在社會經濟發展程度相當的城市群中，各城市的得分約落在何處。

調查結果顯示，新加坡的總體指數、硬體建設與科技服務都拿下最高分的「AAA」。其中，新加坡市民認為衛生類基礎建設滿足需求、增建監視器有效打擊犯罪、終身學習機構完善；因此，數個評比項目都得到該組最高分。

第二名的蘇黎世則在公共交通、醫療與文化服務方面表現出色；第三名的奧斯陸民眾則最喜歡「循環經濟」、「線上投票」、「自行車解決交通問題」等政策。

台北奪下第七名 交通與空汙仍待改進

而排名擠入前十名的台北市，獲得總體指數「A」、硬體建設「BBB」與科技服務「A」的成績。

依據調查，台北市的塞車與空汙問題引來最多民怨；而最獲民眾肯定的公共WIFI設置、醫療服務等類別則都得到超過80分。

值得注意的是，台北市在政府服務全項目，包含便民措施、市政資訊公開、公民參與改善城市生活等細項，皆拿下該組最高分，市政表現頗獲市民青睞。

不只建設滿分 民眾有感才是得分關鍵

IMD表示，這項指數是全球唯一基於公民認知、以市民為中心的智慧城市調查。 

「政策變革不能與市民實際需求脫節。」IMD強調，SCI（Smart Cities Index）指數不僅僅調查完備的基礎建設與先進科技設備──人民有感、形成良好改變更是評分重點。

同時，他們觀察到，近年智慧城市雖發展迅速，但不少執政團隊與民眾的「優先事項」有所落差，使得政策欠缺公民的聲音、只能「由上而下」地發散，反而造成進步的阻礙。

例如，許多政府推出高品質的線上服務，卻缺乏宣傳或申請程序繁瑣，無法與民眾的生活接軌，導致使用人數根本過少、成效不彰。

不過，IMD也發覺，每座智慧城市樣貌不一，但都正在成為城市治理、智慧應用等創新實驗的沃土──所以，交通、能源、民政、環保、文化等專業人才更能齊聚，一起評估、設計與執行城市困境的解方，並帶來更多能量。

智慧城市與隱私權如何平衡？社會文化脈絡影響人心

而加入「人」的變因，調查結果必然會隨著社會經濟環境、執政者態度或文化脈絡等因素而有所波動。

其中，爭論不定的隱私權問題就是一明顯案例。

智慧城市為了提供更便捷的服務，常得蒐集民眾數據、參數，此舉也引來不少侵害隱私、資安危機等批評與質疑。

根據SCI指數統計，在不同城市裡，民眾對於政府使用個人數據、臉部辨識的信任度調查，其實有極大的落差。

例如，珠海、天津、重慶、杭州、杜拜等城市的人民，對於政府使用個資較為放心；尤其珠海與重慶兩地，都有超過九成民眾願意提供個資與進行臉部辨識，以改善交通堵塞、降低犯罪率等。

相較之下，香港、芝加哥、丹佛、日內瓦、巴黎等城市的人民態度就不同了。他們對於掌握個資的政府有較多疑慮，部分城市願意信任政府的市民比例甚至不超過四成。

新加坡李光耀創新城市中心主席陳慶珠由此分析結論，每個城市的經歷與背景截然不同，但從亞太國家的發展經驗可得知，建構智慧城市的戰略應是「以人為中心」，而非科技先行，才能更全面地體察城市的不足，並調整進步方向。

「全文轉載自未來城市(哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀】Google為多倫多打造未來智慧城，為何落得居民反對、成員離職？

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