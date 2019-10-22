昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



北市政府電腦昨天下午突然當機，北市府大樓和松德大樓，都不能上網，昨晚修復後，上午又發生一次，經過緊急搶修，中午才漸漸恢復正常。議員王世堅下午在議會質詢，詢問市府祕書薛春明，北市府電腦是否又被駭客入侵，薛春明指出，並非遭駭客攻擊，而是WIFI系統故障。

台北市政府電腦過去曾遭駭客入侵，今年初市府秘書處電腦出現異常，調查後發現，負責安排市長柯文哲行程秘書的電腦遭駭。昨晚，北市的電腦又出現當機，無法上網，今天再次又發生一次，造成資料無法傳送。議員王欣儀辦公室向市府索取資料，共請10個市府單位提供資料，結果因市府電腦大當機，資料都無法傳送。

議會王世堅下午問祕書長薛春明，市府電腦為何又當機？薛說，昨天的當機，下午6 點已經修好，但今早又發生 。至於原因，薛說，不是駭客攻擊，昨天下午和今天都是WIFI問題。 薛春明說，這次網路當機只是連線問題，會設法改善。 北市政府電腦昨天到今天上午，突然發生兩次大當機，市府祕書薛春明下午在議會說明，並非駭客入侵，而是WIFI系統故障。記者楊正海/攝影 分享 facebook