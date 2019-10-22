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用路人注意！泰山自來水管爆裂搶修封路 今天下午4時單向通車

2019-10-22 14:02聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區明志路一段地下自來水幹管昨天上午爆裂，廠商緊急開挖路面，至昨晚仍未找到破管處，估計工程還需一段時間，警方持續封路管制交通，預計今天下午4時以前先恢復單向通行，提醒用路人提前改道。

林口警分局指出，輸水幹管於昨天上午9時許破裂，造成明志路一段、美寧街、和平街周邊，積水最深處達25公分高，由於正處於交通尖峰時段，員警立即派遣24人次實施疏導管制，由於施工尚未完成，目前持續管制。

管制範圍包括明志路、楓江路、美寧街、和平街、泰山路，預計今天下午4時前先開放單向通車，今晚12時以後，視工程修復進度決定是否恢復雙向通車。警方呼籲用路人提前改道，必要路過則請放慢車速，配合引導小心駕駛。

警方從昨天開始在泰山區明志路一段周邊封路，以便工程單位搶修。圖／警方提供
警方從昨天開始在泰山區明志路一段周邊封路，以便工程單位搶修。圖／警方提供
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由於交通管制，公車只能繞進窄巷通行。記者陳弘逸／攝影
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自來水夾帶泥沙沖進路旁商店，店家連忙清理善後。記者陳弘逸／攝影
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路面被水壓撐破一到大裂縫，自來水不斷湧出。記者陳弘逸／攝影
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泰山區明志路昨天發生自來水管爆裂，積水最深處達25公分高。圖／警方提供
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