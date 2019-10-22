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延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工

2019-10-22 13:18聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

沿著大漢溪闢建，串聯新莊、鶯歌、樹林的環河堤外道路工程，其中全長約6.4公里的鐵路橋至樹林柑園大橋段，因涉及大漢溪治理遲未動工，為此，水利署第十河川局今年針對該河段灘地寬度不足及路基穩定性的問題進行解決工程，同時新北市水利局也開始道路設計工作，預計整體工程將耗時9.2年完工。

備受關心的新鶯堤外便道工程分為3階段辦理，第1階段的「21號越堤道路（鐵路橋）至西盛環保公園段」工程已於2010年6月通車，第2階段的「三鶯新生地至柑園大橋段」工程已於2010年12月底通車。

完成前後段工程後，中間的第3階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」工程，卻因行經國家級鹿角溪人工濕地，以及大漢溪河川通洪斷面影響、水理評估、土方回填等問題，須在第十河川局進行通洪能力檢討，並確保通洪安全下，才能施工。

針對大漢溪治理問題，第十河川局提出堤外道路左側3.5公里養灘及右側疏濬的解決方案，自明日起開始動工，針對大漢溪左岸，鐵路橋至城林大橋部分，進行河川攻擊面土堤基礎保護、未來道路基礎填築，解決該段無腹地可施設道路的問題；而右岸部分則進行河道整理及清淤，維持大漢溪通洪功能的正常，預計整體工期約為9.2年。

水利局副局長諶錫輝表示，在第十河川局進行大漢溪治理解決工程期間，同時市府也著手規畫第3階段堤外便道的設計工作，預計車道寬度14公尺，採雙向1快車道1慢車道設置，道路服務水準C級以上，明年6月將完成設計。

此河段工程已爭取到中央8.4億的補助，待經費撥款後，水利局將即刻進行第3階段施工，道路工程預計4.5年完成，完工後將能串連堤內既有道路及堤外休憩園區的動線，提高民眾進出高灘地的方便性及設施使用率，並營造當地整體親水環境。

新鶯堤外便道第3階段工程因大漢溪治理問題遲未動工。圖／新北市水利局提供
新鶯堤外便道第3階段工程因大漢溪治理問題遲未動工。圖／新北市水利局提供
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新鶯堤外便道施工後，將進行左側3.5公里養灘及右側疏濬工程。圖／新北市水利局提供
新鶯堤外便道施工後，將進行左側3.5公里養灘及右側疏濬工程。圖／新北市水利局提供
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